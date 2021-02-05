Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?
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BBC

Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?

05.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:15
Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?

The government is in talks with hotels to secure thousands of rooms for new quarantine rules from 15 February.

İngiltere hükümeti, koronavirüs vakalarının yaygın olduğu "kırmızı liste"deki 33 ülkeden dönen İngiltere vatandaşları ve ülkede oturma izni olan kişilerin 10 gün süreyle otellerde karantinaya alınması uygulamasının 15 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. 33 ülke arasında Türkiye yok.

Hükümetin uygulama öncesi havalimanları çevresindeki otellerde binlerce oda rezervasyonu yaptığı duyururlu.

Otellerde günde yaklaşık 1000 kişinin kalacağı tahmin ediliyor.

Bu otellerde kalanlar, oda ve yemek ücretlerini kendilerini karşılayacak.

Sektör temsilcileri bir gecelik oda ücretinin 55-80 sterlin (yaklaşık 75-110 dolar) civarında olacağını söylüyor.

Otellerde kalanların karantina koşullarını ihlal etmemesi için tesislerde güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin bu kararının "çok geç ve yetersiz olduğunu" savundu.

'Kırmızı liste'

Hükümetin belirlediği ve koronavirüs vakaları açısından yüksek riskli bulunan "kırmızı liste"de şu ülkeler bulunuyor:

Bu ülkelerin vatandaşları İngiltere'ye alınmıyor.

Uygulamanın, koronavirüsün mutasyon geçirmiş türünün ülkede yayılmasını engellemek için gündeme geldiği açıklanmıştı.

İngiltere'de görülen virüs varyantının Güney Afrika kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu varyanta Brezilya'da da rastlandı.

Portekiz'in listeye, Brezilya uçuşlarının çoğunun bu ülke üzerinden yapılması nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor.





Bazı bakanlar otelde karantina uygulamasına tüm ülkelerin dahil edilmesinde ısrar ettiği ancak Başbakan Boris Johnson'ın buna karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da da benzer bir uygulama var.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 110 bini geçti. İngiltere, ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?
BBC
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