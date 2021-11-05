Covid ilacı: Pfizer geliştirdiği yeni hapın hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığını açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, çalışmalarını tamamladığı Covid-19 ilacının, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı. Şirket hapın üretimine izin verilmesi için ABD'de yetkili mercilere başvuru yaptı. Dün de MSD firması Molnupiravir adlı benzer Covid-19 ilacı için İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu'ndan onay almıştı.

Pfizer'in Covid-19 ilacı Paxlovid, geçen ay çok kritik durumdaki hastalarda kullanılmaya başlanmıştı.

Şirket 2021 sonuna kadar 180 bin, 2022'nin sonuna kadar da 50 milyon paket Paxlovid üretmeyi hedefliyor.

İngiltere, Pfizer'den 250 bin ilaç istedi

Daha önce 480 bin Molnupiravir siparişi veren İngiltere, Pfizer'den de şimdiden 250 bin ilaç istedi.

Pfizer, yeni ilacı üretmek için, diyabetli ya da yaşlı hastalar gibi risk taşıyan gruptaki az ve orta seviyede Covid-19 tanısı koyulmuş 1219 kişi üzerinde deneme yaptı.

Denemeler sırasında semptom göstermeye başladığı ilk üç günde, ilaç verilenlerin sadece yüzde 0,8'i hastaneye yattı ve 28 günlük gözlem boyunca kimse hayatını kaybetmedi.

Placebo verilen grupta ise hastaneye kaldırılma oranı yüzde 7 idi. Ayrıca placebo alan hastalarda 7 can kaybı yaşandı.

Semptom göstermeye başladığı ilk 5 günde tedavisi başlanan hastalar için de benzer oranlar gözlemlendi. Hastaneye yatma yüzde 1'di ve ölüm yaşanmadı. Placebo verilenlerde ise 10 ölüm yaşandı.

Virüsün üremek için ihtiyaç duyduğu enzimi engelleyecek şekilde tasarlanan Paxlovid, 5 gün boyunca, günde 2 kez 3 hap şeklinde uygulanıyor. Düşük dozlu antiviral Ritonavir ile alındığında vücutta daha uzun süre kalıyor.

Pfizer'ın ilaç programının başındaki Annaliesa Anderson, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Gördük ki hastanın tedavisi 5 gün sonra bile başlasa ilaç büyük bir etki gösteriyor. İnsanlar test olmadan önce beklemişse de bu ilaçla onları tedavi etmek için zamanımız var. Bu da toplum sağlığı için büyük kazanç sağlıyor" dedi.

Yine Reuters'a konuşan şirket CEO'su Albert Bourla da, "Bu sonuçlar gösteriyor ki oral antiviral ilaç adayımız, eğer onay alırsa, hastaların hayatını kurtarma ve Covid-19'un toplumdaki etkilerini azaltma potansiyeline sahip. Ayrıca 10 hastadan 9'unu hastaneye yatmaktan kurtaracak" dedi.

Pfizer, ilacın düşük riskli Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini anlamak için çalışmalara devam ediyor.

Şirket ilacın yan etkisiyle ilgili detayları ise henüz paylaşmadı.

İlaçların, evde tedaviye imkan verdiği için, Covid-19'un kontrol altına alınmasında aşılamaya göre daha etkili olması bekleniyor.

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