Placebo Haberleri - Placebo Haber - Haberler

Placebo Haberleri
Placebo haber, Placebo son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Placebo Biyografisi
Placebo Kimdir ?
"Ukrayna'yı Kurtar" konserinin Almanya ayağı tarihi Brandenburg Kapısı'nda yapıldı
Çin'in geliştirdiği mRNA aşı adayının yüzde 80 ila 95 bağışıklık sağladığı belirlendi
Covid ilacı: Pfizer geliştirdiği yeni hapın hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığını açıkladı
Plasebo etkisi nedir? Plasebo ne demek, ne anlama gelir? Sahte ilaçlar beynimize zararlı mı, zararları nelerdir?
Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?
Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı
Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için "düşük" çıktı
Covid aşısı: CoronaVac hakkında farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?
Aylin Aslım kimdir, kaç yaşında? Rokçı Aylin Aslım hamile mi? Aylin Aslım'ın eşi kimdir?
Koronavirüs aşısı: Oxford'de denenen aşı yaşlıları koruma konusunda umut veriyor
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı
Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı
Son Dakika: CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖNÜLLÜ OLDU
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Sonuca en yakın iki aşının Türkiye'deki gönüllü denemeleri Eylül'de 10...
Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt
Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu