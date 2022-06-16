Placebo Haberleri - Placebo Haber - Haberler

Placebo Kimdir ?

Ünlü Placebo grubu; vokal, gitar ve basta Amerikalı Brian Molko, bateri, perküsyon ve dijeriduda İngiliz Steve Hewitt, bas, akustik, elektro gitar ve piyanoda İsveçli Stefan Olsdal'dan oluşuyor. Grup için her şey 1980 yılında başladı. İkisi de 8 yaşlarında olan Brian ve Stefan, Lüksemburg'da Amerikalı çocukların gittiği bir okulda eğitim görüyorlardı