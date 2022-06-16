Placebo Haberleri - Placebo Haber - Haberler

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Placebo Haberleri

Placebo haber, Placebo son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Placebo

Placebo Biyografisi

Doğum Tarihi1.1.1994

Placebo Kimdir ?

Ünlü Placebo grubu; vokal, gitar ve basta Amerikalı Brian Molko, bateri, perküsyon ve dijeriduda İngiliz Steve Hewitt, bas, akustik, elektro gitar ve piyanoda İsveçli Stefan Olsdal'dan oluşuyor. Grup için her şey 1980 yılında başladı. İkisi de 8 yaşlarında olan Brian ve Stefan, Lüksemburg'da Amerikalı çocukların gittiği bir okulda eğitim görüyorlardı
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İngiliz grup ALT-J, 'PSM Loves Summer' konserlerinde sahne aldı

İngiliz grup ALT-J, "PSM Loves Summer" konserlerinde sahne aldı

Placebo - 16.06.2022
Stranger Things'in yeni sezonu Kate Bush'u yeni jenerasyonla tanıştırdı

Stranger Things'in yeni sezonu Kate Bush'u yeni jenerasyonla tanıştırdı

Placebo - 03.06.2022
'PSM Loves Summer'da dünyaca ünlü isimler konser verecek

"PSM Loves Summer"da dünyaca ünlü isimler konser verecek

Placebo - 25.05.2022
'Ukrayna'yı Kurtar' konserinin Almanya ayağı tarihi Brandenburg Kapısı'nda yapıldı

"Ukrayna'yı Kurtar" konserinin Almanya ayağı tarihi Brandenburg Kapısı'nda yapıldı

Placebo - 27.03.2022
Çin'in geliştirdiği mRNA aşı adayının yüzde 80 ila 95 bağışıklık sağladığı belirlendi

Çin'in geliştirdiği mRNA aşı adayının yüzde 80 ila 95 bağışıklık sağladığı belirlendi

Placebo - 26.01.2022
PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak

PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak

Placebo - 15.12.2021
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Placebo - 03.12.2021
Covid ilacı: Pfizer geliştirdiği yeni hapın hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığını açıkladı

Covid ilacı: Pfizer geliştirdiği yeni hapın hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığını açıkladı

Placebo - 05.11.2021
Plasebo etkisi nedir? Plasebo ne demek, ne anlama gelir? Sahte ilaçlar beynimize zararlı mı, zararları nelerdir?

Plasebo etkisi nedir? Plasebo ne demek, ne anlama gelir? Sahte ilaçlar beynimize zararlı mı, zararları nelerdir?

Placebo - 24.06.2021
Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Placebo - 15.06.2021
Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Aşı olanlar taşıyıcı oluyor mu? Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Placebo - 15.06.2021
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

Placebo - 14.06.2021
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı

Placebo - 28.05.2021
Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde

Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde

Placebo - 27.03.2021
Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Aşı olduktan sonra da Covid 19'u bulaştırabilir misiniz?

Placebo - 06.02.2021
Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için 'düşük' çıktı

Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için "düşük" çıktı

Placebo - 14.01.2021
Covid aşısı: CoronaVac hakkında farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?

Covid aşısı: CoronaVac hakkında farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?

Placebo - 12.01.2021
Aylin Aslım kimdir, kaç yaşında? Rokçı Aylin Aslım hamile mi? Aylin Aslım'ın eşi kimdir?

Aylin Aslım kimdir, kaç yaşında? Rokçı Aylin Aslım hamile mi? Aylin Aslım'ın eşi kimdir?

Placebo - 04.01.2021
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Placebo - 29.12.2020
Plasebo nedir, ne demek? Plasebo etkisi nedir?

Plasebo nedir, ne demek? Plasebo etkisi nedir?

Placebo - 18.12.2020
Koronavirüs aşısı: Oxford'de denenen aşı yaşlıları koruma konusunda umut veriyor

Koronavirüs aşısı: Oxford'de denenen aşı yaşlıları koruma konusunda umut veriyor

Placebo - 19.11.2020
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

Placebo - 13.11.2020
AÜ'deki ilk aşı gönüllü olarak Rektör Özkan'a yapıldı

AÜ'deki ilk aşı gönüllü olarak Rektör Özkan'a yapıldı

Placebo - 13.11.2020
Covid-19 aşı gönüllüsü profesör: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı

Covid-19 aşı gönüllüsü profesör: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı

Placebo - 04.11.2020
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?

Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?

Placebo - 27.09.2020
Japonya'nın potansiyel Covid-19 ilacı Avigan ile ilgili umut verici gelişme

Japonya'nın potansiyel Covid-19 ilacı Avigan ile ilgili umut verici gelişme

Placebo - 23.09.2020
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı

Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı

Placebo - 17.09.2020
Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı

Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı

Placebo - 16.09.2020
Son Dakika: CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖNÜLLÜ OLDU

Son Dakika: CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖNÜLLÜ OLDU

Placebo - 01.09.2020
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak

Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak

Placebo - 27.08.2020
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Sonuca en yakın iki aşının Türkiye'deki gönüllü denemeleri Eylül'de 10...

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Sonuca en yakın iki aşının Türkiye'deki gönüllü denemeleri Eylül'de 10...

Placebo - 27.08.2020
Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Placebo - 14.07.2020
Brezilya polisi Rio de Janeiro Valisi'nin evinde arama yaptı

Brezilya polisi Rio de Janeiro Valisi'nin evinde arama yaptı

Placebo - 26.05.2020
ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt

ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt

Placebo - 30.04.2020
Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu

Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu

Placebo - 01.01.2020
Günlük Vitamin Takviyesi Depresyonu Önlemiyor

Günlük Vitamin Takviyesi Depresyonu Önlemiyor

Placebo - 06.03.2019
Grip Oteli'Nde Konaklayana 3 Bin 500 Dolar

Grip Oteli"Nde Konaklayana 3 Bin 500 Dolar

Placebo - 11.06.2018
Efsanevi Sanatçı Jane Birkin Red Bull Radio'nun Konuğu

Efsanevi Sanatçı Jane Birkin Red Bull Radio'nun Konuğu

Placebo - 23.01.2018
Prostat Kanserinin Tedavisinde 'İmmünoterapi' Dönemi

Prostat Kanserinin Tedavisinde "İmmünoterapi" Dönemi

Placebo - 07.12.2017
Kök Hücreler Yaşlı Kalpler İçin Zamanı Tersine Döndürüyor

Kök Hücreler Yaşlı Kalpler İçin Zamanı Tersine Döndürüyor

Placebo - 15.08.2017
Yaban Mersini Yaşlılarda Beyin Fonksiyonlarını Geliştiriyor

Yaban Mersini Yaşlılarda Beyin Fonksiyonlarını Geliştiriyor

Placebo - 08.03.2017
Oksitosin Hormonu Ritim Duygusunu Artırıyor

Oksitosin Hormonu Ritim Duygusunu Artırıyor

Placebo - 12.12.2016
Kalp Hastalarına Kök Hücre Umudu

Kalp Hastalarına Kök Hücre Umudu

Placebo - 05.04.2016
Mavazine Müzik Festivali - Portekizli Şarkıcı Maria Berasarte

Mavazine Müzik Festivali - Portekizli Şarkıcı Maria Berasarte

Placebo - 03.06.2015
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