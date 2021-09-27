Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı? - Haberler
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Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı?

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Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı?

Korona tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde Covid ile ilgili en çok tartışılan konu ise "covid-19 geçiren aşı olmalı mı?" sorusu oldu. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı?

Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? sorusu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Koronavirüs'e yakalananlar tarafından internette en çok "Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı? Koronavirüse yakalananlar ne zaman aşı olabilir?" soruları araştırıldı. İşte detaylar.

COVİD GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLMALI?

COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar, COVID-19'a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir. Daha önce COVID-19 geçirmiş kişilerin aşılanmasında sakınca yoktur. Hastalığı geçiren kişilerin 1 ay sonra aşılanması, bu kişilerde mevcut olan bağışıklık yanıtını artıracaktır. COVID-19 geçiren kişilerin 1 ay sonra inaktif veya mRNA COVID-19 aşılarından birini tercih ederek aşılarını yaptırmaları önerilir.

Uzmanlar korona geçirse bile farklı varyantlara karşı bağışıklık için mutlaka aşı ile ilgili aşı olunması ve uzmanlardan bilgi alınması isteniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı?

TEMASLI KİŞİLER NE ZAMAN AŞI OLMALI?

Temaslı iseniz sonucu negatif çıkan vatandaşlar, karantina sürecini tamamladıktan sonra aşı olabilir.

COVID-19'U GEÇİRMEK COVID-19 AŞISI OLMAYA GÖRE DAHA UZUN SÜRE KORUR MU?

Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir. COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar, COVID-19'a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir. COVID-19 geçiren kişilerin 1 ay sonra inaktif veya mRNA COVID-19 aşılarından birini tercih ederek aşılarını yaptırmaları önerilir.

Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı?

COVID-19 POZİTİFKEN AŞI YAPTIRIRSAM NE OLUR?

COVID-19 pozitif olan bir kişiye COVID-19 aşısı uygulanmasının olumsuz bir etkisi yoktur.

KORONA AŞISI KISIR YAPAR MI?

Aşıların kısırlık yapıcı bir etkisi bulunmamaktadır.

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Haber: Covid geçirenler ne zaman aşı olmalı? Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Korona geçirenler ne zaman aşı olmalı? - Haberler
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