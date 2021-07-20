Covid aşısı: Hastanede yatan aşısız Covid hastalarının pişmanlığı

İngiltere'de Covid vakalarının sayısı hızla artıyor ve hastaneye yatmak zorunda kalanların bir çoğu aşı olmayı reddedenler.

İngiltere'de birçok hastanede olduğu gibi Bradford Kraliyet Hastanesi'nde de Covid-19 tedavisi gören hastaların sayısı hızla artıyor. Bu hastaların yaklaşık yarısı aşı olmamayı seçenler ve şimdi bu kararlarından büyük pişmanlık duyuyorlar.

Fiziksel açıdan son derece sağlıklı olan 54 yaşındaki Faisal Bashir, "Bana aşı önerildi ama ben küstahlık ettim" diyor.

"Spor salonuna gidiyordum, bisiklet sürüyordum, yürüyordum, koşuyordum. Güçlü ve sağlıklı olduğum için aşıya ihtiyacım olmadığını düşündüm. Böylece, aşı güvenli değilse, herhangi bir risk de almamış olacaktım.

"Ama doğrusu virüsten kaçamadım. Bana yine de ulaştı. Nasıl ve nerede olduğunu bilmiyorum"

Hastanede bir hafta boyunca oksijen aldıktan sonra Çarşamba günü taburcu etilen Bashir, sosyal medyada gördüklerinden ve AstraZeneca aşısının aşırı derece düşük kan pıhtılaşması riski konusundaki haberlerden etkilendiğini söylüyor.

Ama yaşadıklarından sonra, başkalarını aynı hatayı yapmamaları için uyarmakta kararlı.

"Hastanede yaşadıklarım, tedavim ve gördüklerim bana ders oldu" diyor.

"İnsanlar risk almayı seçerek hastaneleri dolduruyorlar ve bu yanlış. Korkunç hissediyorum. Bu konuda çok üzgünüm ve umarım söylediklerim başkalarını benim yaptığımı yapmaktan caydırır."

Covid aşısız olanları etkiliyor

Dr. Abid Aziz, altı saat süren yorucu Covid-19 koğuşu ziyaretinin ardından "Bugün koğuştaki hastaların yaklaşık yarısı aşı olmayanlar. Onlara neden diye sormaktan vazgeçtim. Çünkü utandıkları açık" diyor.

Geçen ay, geçen yazdan bu yana hastanedeki Covid hastası sayısı, ilk kez tek haneli sayılara kadar düştü. Ancak Delta varyantı yayılırken, sayı 50'lere yaklaştı.

Bu toplumda artan vakaların bir yansıması. Vaka sayıları geçen hafta üçte bir oranında artıp, 100 bin kişide yaklaşık 400'e ulaştı. Uzun süredir olduğu gibi vaka sayılarında itici güç gençler. 10'lu yaşlardaki gençlerde vaka sayısı oranı, 100 binde 750. 20'li yaşlardakilerde oransa çok daha aşağı değil.

Şu anda çok azının hastaneye yatması gerekse de, hastaneye yatanların ortalama yaşı daha önceki dalgalarda görülenden az. 30'lu ve 40'lı yaşlarında daha çok sayıda hasta var.

Dr. Aziz "Bazıları iki doz aşı olmuşlar ve daha hafif geçiriyorlar. Oksijen maskesiyle hayatta kalabiliyorlar, yani aşı olmasalardı muhtemelen ölmüş olurlardı" diyor.

'Yaşıyor olmak çok güzel'

İki küçük çocuk babası 60 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni Abdurrahman Fadil'ın da birçok pişmanlığı var.

Çok hızlı geliştirilip, uygulanmasından dolayı aşılara şüpheyle bakıyordu. Bradford'da yetişkin nüfusun dörtte üçü ilk doz aşılarını oldu. Ülke genelindeyse bu oran yüzde 87.

Fadil, dokuz gün boyunca yoğun bakımda kaldı. 1985 yılında Fas'tan göç etmesinden bu yana ilk kez hastanede bir gece geçiriyordu.

Fadil, "Yaşıyor olmak çok güzel" diyerek anlatıyor:

"Eşim aşı oldu. Ben olmadım. İsteksizdim. Kendime zaman verdim. Tüm hayatım boyunca bakterilerle, virüslerle yaşadığımı, bağışıklık sistemimin yeterince iyi olduğunu düşündüm. Ve pandeminin başında Covid belirtileri göstermiştim, dolayısıyla muhtemelen hastalığı geçirdiğimi sandım. Bağışıklık sistemimin virüsü tanıyacağını ve savunma geliştireceğini düşündüm."

"Bu hayatımda yaptığım en büyük hataydı. Bedelini az daha hayatımla ödeyecektim. Hayatta bazı saçma kararlar verdim ama bu en tehlikeli ve en ciddi olanıydı."

Fadil yaklaşık bir ay önce taburcu oldu ama hala iyi hissetmiyor.

"Keşke, aşı olmayı reddeden herkese gidip şunu söyleyebilseydim; Bak bu bir ölüm kalım meselesi. Ölmek mi istiyorsun, yaşamak mı? Yaşamak istiyorsan, git aşını ol"

Salgın hastalıklar uzmanı Prof. John Wright Bradfard Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün başı ve sahra altı Afrika'da kolera, HIV ve Ebola salgınları konusunda çalışmalarda bulundu. Bu günlüğü BBC News için kaleme aldı.