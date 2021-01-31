Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarda bulunduğu koronanın Güney Afrika mutasyonu kapımıza dayandı

Koronavirüsün mutasyona uğrayan, daha bulaşıcı ve öldürücü olan Güney Afrika türü, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk kez 1 kişide koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında bu yeni varyanta karşı uyarılarda bulunmuştu.

Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunan basınına verdiği demeçte, tespit edilen vakanın Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden bir yetkili olduğunu belirterek, "Geniş alanda moleküler testler ve hızlı testler ile kapsamlı taramalar yürütüyoruz. Panik yapmaya gerek yok" dedi.

"TALİMATLARA UYUN" ÇAĞRISI

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü başkanı Panagiotis Arkoumaneas ise yaptığı açıklamada, vatandaşlara salgına karşı alınan önlemlere ve uzmanlar tarafından verilen talimatlara uyması yönünde çağrıda bulundu.

İNGİLTERE MUTASYONU 173 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

EODY tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen virüsün yeni türünün 12 Ocak-27 Ocak tarihlerinde alınan örneklere yapılan analizlerin ardından 107 olan vaka sayısının 173'e çıktığı duyuruldu.

Yunanistan'da koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 7 Kasım'dan bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Hükümet, artan vakaların ardından geçtiğimiz Cuma günü karantina tedbirlerini 8 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı. Yunanistan'da toplam vaka sayısı 156 bin 957'ye, toplam can kaybı ise 5 bin 796'ya ulaştı.

BAKAN KOCA "GÜNEY AFRİKA MUTASYONU" UYARISI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'daki varyanta dikkat çekmiş "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı