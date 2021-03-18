Philips, Kovid-19'un uyku düzenine etkilerine ilişkin anketini yayımladı

Philips'in Kovid-19'un uyku düzenine etkilerine ilişkin anketine göre, katılımcıların yüzde 70'i salgın sürecinde uyku düzeniyle ilgili bir veya daha fazla yeni sorun yaşadı, yüzde 60'ının da uyku kalitesi doğrudan etkiledi.

Philips'in Kovid-19'un uyku düzenine etkilerine ilişkin anketine göre, katılımcıların yüzde 70'i salgın sürecinde uyku düzeniyle ilgili bir veya daha fazla yeni sorun yaşadı, yüzde 60'ının da uyku kalitesi doğrudan etkiledi.

Philips'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra uyku ile ilgili tutumları, algıları ve davranışları tespit etmek amacıyla 13 ülkeden 13 bin yetişkinin katıldığı "Çözüm Yolları: COVID-19 Tüm Dünyanın Uyku Düzenini Nasıl Değiştirdi?" adlı anket çalışmasının sonuçlandığı bildirildi.

Araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 70'inin Kovid-19'un başlangıcından beri uyku düzeniyle ilgili bir veya daha fazla yeni sorun yaşadığı aktarılan açıklamada, katılımcıların yüzde 60'ının da uyku kalitesinin doğrudan etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, anketin, yaşanan bu zorlukların geniş çaplı olduğuna ve uyku apnesi hastalarının bu durumdan olumsuz şekilde etkilendiğine işaret ettiği belirtilerek, "Bu zorluklarla mücadele etmek için tele-sağlık teknolojilerine, çevrim içi bilgi kaynaklarına ve hayat tarzında yapılan değişikliklere büyük bir ilgi var." ifadelerine yer verildi.

Tele-sağlık sistemlerine güven arttı

Uyku problemi yaşayan insanların bu sorunla mücadele etmek için rahatlatıcı müzik, meditasyon veya kitap okuma gibi yolları tercih ettiği bildirilen açıklamada, katılımcıların yüzde 34'ünün uyku kalitesini iyileştirmeye yönelik tedaviler hakkında daha fazla bilgi almak için çevrim içi araştırmalara öncelik verdiği, Kovid-19 döneminde tele-sağlık sistemlerine güvenin de arttığı kaydedildi.

Açıklamada, katılımcıların yüzde 58'inin gelecekte tele-sağlık sistemleri vasıtasıyla uzmanlardan uyku ile ilgili endişeleri için yardım istemeye istekli olduğu vurgulanarak, ankete katılanların yüzde 70'inin ise çevrim içi veya telefon tabanlı programlar üzerinden bir uyku uzmanı bulmanın zor olacağını düşündüğü kaydedildi.

Açıklamada, araştırmaya göre uyku apnesinin uyku kalitesini etkileme seviyesinin 2020'de yüzde 9 seviyesinde bulunduğu, 2021'de ise bu oranın yüzde 12'ye yükseldiği aktarıldı.

"Uyku sorunları, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor"

Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı'nın (CPAP) uyku apnesi için en yaygın kullanılan tedavi olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu yılın anketi, CPAP kullanan uyku apnesi hastalarının oranında bir düşüş olduğunu (2020: yüzde 36, 2021: yüzde 18) ve CPAP tedavisi yazılıp bu tedaviyi hiç kullanmayan hastaların oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor (2020: yüzde 10, 2021: yüzde 16). CPAP tedavisini mali zorluklar (yüzde 55), kaynaklara sınırlı erişim (yüzde 44) ya da Kovid-19 ile ilgili farklı nedenlerden dolayı bıraktığını söyleyen katılımcıların yüzde 72'si, Kovid-19'un CPAP tedavisinde engelleyici bir faktör olduğunu belirtiyor. Araştırmanın kaygı verici sonuçlarından biri de uyku apnesiyle yaşayan kişilerin yüzde 57'ine hiçbir zaman CPAP tedavisi yazılmamış olmasıdır."

Philips Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Karabatak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Uyku sorunlarının, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini ve farklı sağlık problemlerine yol açabileceğini biliyoruz. Uyku ve solunum hastalıkları ile ilgili çözümleri genişletmek üzere sağlık kurumları ile ortak çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı