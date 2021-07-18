COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
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COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadelede, galip çıkmanın en etkin yolu olan aşı uygulamaları hayatı öneme sahip. Bu doğrultuda devletler belirledikleri politikalar çerçevesinde toplumu aşı olmaya yönlendirip hastalığı kontrol altına alma mücadelesi veriyor.

Korona virüsle mücadelede, galip çıkmanın en etkin yolu olan aşı uygulamaları hayatı öneme sahip. Bu doğrultuda devletler belirledikleri politikalar çerçevesinde toplumu aşı olmaya yönlendirip hastalığı kontrol altına alma mücadelesi veriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de geçtiğimiz günlerde Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü söyleyerek, Covid-19 salgınının, aşılanmayanların salgını haline geldiğini belirtti.

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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