Covid-19: Ölenlerin sayısını az göstermekle eleştirilen Çin, 1290 vefat daha açıkladı Çin'de Covid-19'dan ölenlerin gerçek sayısının açıklamadığı yönündeki iddialar güçlenirken, virüsün çıkış yerine Vuhan'da birden ölü sayısı arttı. Yetkililer bin 290 kişinin ölümünün daha önceki verilere girmediğini, bunun da kurumlararası koordinasyon eksikliğininden kaynaklandığını açıkladı

Covid-19 salgınından dolayı ölenlerin sayısını kasti olarak az gösterdiği iddia edilen Çin, virüsün çıkış yeri Vuhan'da ölü sayısının arttığını duyurdu. Xinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da Covid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere bin 290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com