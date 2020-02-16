Covid-19 nedeniyle karantinada tutulan gemide 70 yeni vaka tespit edildi
Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.
Japonya'da, yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 70 kişide daha virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle