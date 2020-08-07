Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor
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Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor

Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi Çetin, kadınlardaki Covid-19 vaka artışını, nişan, düğün ve...

07.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:35

Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi

Çetin, kadınlardaki Covid-19 vaka artışını, nişan, düğün ve gün toplantılarına bağladı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi. Çetin, kadınlardaki Covid-19 vaka artışını, nişan, düğün ve gün toplantılarına bağladı.

Prof. Dr. İlhan Çetin, normalleşme süreci ile başlayan vaka artışının Kurban bayramı ve tatilciler ile yeniden yükselişe geçtiğini belirtip, "Covid-19 nedeniyle konan kısıtlamaların büyük bir bölümünün 2 Haziran tarihinden itibaren kaldırılması ile toplumsal tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle kaynaklanan sıkıntıları biz Haziran ayının ortalarından itibaren görmeye başladık. Maalesef günlük vaka sayılarımız bin 500, bin 600'ekadar çıktı. Vaka sayısı 700'lerden iki kat artışla bin 500'lere kadar çıkmıştı. Bir takım tedbirlerin yeniden uygulanması ile vaka sayıları yeniden 900'lara kadar inmişti. Ardından yeniden tedbirlere uyulmaması ile birlikte vaka sayımız yeniden bin 200'lere yükseldi. Özellikle Kurban bayramının bir tatil süreci olarak değerlendirilmesi, insanımızın deniz kenarlarına ve tatil yerlerine akın etmesinden kaynaklanan sıkıntıların etkisini de görmeye başladık" dedi.

Sağlık kuruluşları yeterli ama sıkıntı çekilebilir

Çetin, Sivas'ta sağlık kuruluşlarının pandemiye karşı şimdilik yeterli olduğunu ancak vaka sayısının bu hızla artması halinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade edip, "Vaka sayıları Sivas'ta da artmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızın şu anki alt yapısı tedavi için yeterlidir. Ancak önümüzdeki günlerde aynı yoğunluk devam edecek olursa hem sağlık personeli sayısı bakımından hem de yatak bakısından sıkıntı çekilebilir. Şuan ise sağlık kuruluşlarımız ve personelimiz yeterlidir. Ancak bakanımızın da açıkladığı gibi, sanki sağlık kuruluşları yeterli kalmayacak şeklinde bir hassasiyette olmamız lazım. Kendimizin Covidli olabileceği veya karşımızdakinin Covidli olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım"dedi.

Kadınlarda sayı artıyor

Çetin, erkeklerle daha yoğun görülen vakaların artık kadınlarda daha yoğun görülmeye başlandığını açıklayarak, "Ülke çapında ve ilimizde yapılan filyasyon çalışmalarında erkeklerde vaka sayısının kadınlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak son yapılan çalışmalarda bayanlarda vaka sayılarının daha yüksek seyrettiğini görüyoruz. Özellikle ev hanımlarında vaka sayısı daha fazla görülmektedir. Nişan gibi, düğün gibi, gün gibi hanımların kendi aralarında yaptığı bir takım toplantılardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu tarz etkinliklerde çok dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Okullar kademeli olarak açılmalı

Çetin, okulların liselerden ilköğretim okullarına doğru kademeli olarak açılması fikrini savunarak şunları kaydetti. "Ağustos ayının sonundan itibaren Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim ve öğretime başlaması söz konusu. Eylül ayının ortalarından itibaren ise üniversitelerimizin açılması planlanıyor. Bu nedenle bu 1, 1.5 aylık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Vaka sayıları bu şekilde fazla seyrederse bir takım ekstra tedbirleri almamız gerekebilir. Yaşı büyük öğrencilerden oluşan sınıflar pilot seçilerek öncelikle eğitim ve öğretime bu sınıflardan başlanılması daha doğru olacaktır. Bu sınıflardaki vaka sayısı ve artışı gözlenerek arkasından orta okulların ve sonrasında ilkokulların açılması gerektiğini savunuyorum. Lise seviyesindeki öğrencilerin tedbirlere uymasının daha kolay sağlanacağında, onların tedbirlere ne kadar uyduğunu, aynı ortamlarda çok sayıda kişiyi barındırdığımızda bunun vaka sayıları üzerindeki etkilerini görerek arkasından orta okul ve ilkokulların açılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum"

Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor

Kaynak: İHA

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