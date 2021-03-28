60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı
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60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dün Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etti. Bugün 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için Kovid-19 aşı randevusu açıldı. Randevuları e-Nabız üzerinden almak mümkün.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etti.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşılamasında 60 yaş üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açıldı
Covid-19 aşılamasında 60 yaş üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açıldı

RANDEVULARI E-NABIZ ÜZERİNDEN ALMAK MÜMKÜN

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Kovid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

FORMA KISA MESAJ İLE ULAŞILIYOR

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
MEHMET: 182 sürekli meşgul bu işede bir çözüm bulsanız çok iyi olucak
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FF: Risk grupları asilaro neredeyse bitti bu olum oranları neden halen yüksek öncekiler mi yansıtılıyor asi mi ise yaramiyor
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HADİ BE YA: Babam 62 yasinda kalp ,tansiyon, şeker hastası bı turlu sıra gelmedi
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