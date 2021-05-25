Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı

Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele eden bir çift, 10 gün arayla hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele eden bir çift, 10 gün arayla hayatını kaybetti.

Ezine ilçesinde Devlet Hastanesi'nden emekli Ömer Faruk Yamalı (60), Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün önce vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören ev hanımı eşi Hanife Yamalı da korona virüsten bugün hayatını kaybetti. Hanife Yamalı bugün özel kıyafetli belediye ekiplerince pandemi tedbirlerine uyularak Ezine İlçe Mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:02:13. #1.16#

title