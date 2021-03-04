Cougar tipi helikopter özellikleri neler? Cougar helikopter hangi ülkenin markası? Eurocopter Cougar hangi ülkeler kullanıyor?
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Cougar tipi helikopter özellikleri neler? Cougar helikopter hangi ülkenin markası? Eurocopter Cougar hangi ülkeler kullanıyor?

04.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:03
Cougar tipi helikopter özellikleri neler? Cougar helikopter hangi ülkenin markası? Eurocopter Cougar hangi ülkeler kullanıyor?

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopter'in ne olduğu ve özellikleri üzücü haberin gelmesinin ardından merak konusu oldu. Peki Cougar tipi helikopterin teknik özellikleri neler? Cougar tipi helikopter hangi ülkeler tarafından kullanılıyor? Üreticisi kim?

Cougar tipli helikopter özellikleri nelerdir? Cougar nerenin markası? Üreticisi hangi ülkedir? Cougar tipli helikopterler kaç kişi taşıyabiliyor?

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Cougar tipi helikopter özellikleri neler? Cougar helikopter hangi ülkenin markası? Eurocopter Cougar hangi ülkeler kullanıyor?

EUROCOPTER COUGAR NEDİR?

Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil havacılıkta eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından AS-532UL versiyonu kullanılmaktadır.

Alımına 1993'te karar verilen AS532 Cougarlardan ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da üretilen helikopterler Türk Kara Kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

COUGAR TİPİ HELİKOPTER KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

  • Arnavutluk
  • Brezilya
  • Bulgaristan
  • Şili
  • Fransa
  • Almanya
  • Malavi
  • Hollanda
  • Suudi Arabistan
  • Slovenya
  • İspanya
  • Türkiye
  • Venezuela
  • Zimbabve

GENEL ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK

Yüksüz: 4,350 kg

Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg

Uzunluk: 15.53 m

Yükseklik: 4.92 m

Rotor çapı: 15.6 m

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

PERFORMANS

Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)

En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)

Hizmet Tavanı: 3,450 m

Menzil: 573 km

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993'te karar verilen AS532'lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri'ne verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

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