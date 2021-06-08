Coşkun Ulusoy kimdir? Eski OYAK genel müdürü Coşkun Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

OYAK'ta 16 yıllık Genel Müdür Coşkun Ulusoy, 2016 yılında koltuğu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Savaş Erdem'e bıraktı. Peki, Coşkun Ulusoy kimdir? Eski OYAK genel müdürü Coşkun Ulusoy kaç yaşında ve nereli?

COŞKUN ULUSOY KİMDİR?

Ziraat Bankası ve Halk Bankası eski Genel Müdürü görevlerinde bulundu. Daha sonra Koç Grubu'nda görev aldı. Koç Tüketici Finansmanı AŞ. Genel Müdürlüğü yaptı. OYAK'ta 16 yıllık Genel Müdür Coşkun Ulusoy, 2016 yılında koltuğu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Savaş Erdem'e bıraktı.

COŞKUN ULUSOY'UN 56'INCI GENEL KURULDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Renault, Erdemir gibi Türkiye'nin sanayi devlerini çatısı altında bulunduran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu OYAK'ta, Genel Müdürlük görevini yürüten Coşkun Ulusoy koltuğunu bırakırken duygusal bir konuşma yaptı. 30 bin çalışana seslenen Ulusoy, "Sizlerin özverili çalışmalarınızla kurumumuza hizmet ettik, Türkiye'ye hizmet ettik. Birlik ve beraberlik içinde, kurumsal yapımızla, etik anlayışımızla Türkiye'ye örnek olduk" dedi.

HEDEFLERE ULAŞTIK

Uzun yıllar sürdürdüğü görevde çeşitli zorluklar ve sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu: "Hedeflediğimiz noktalara, planlanan yurtdışı açılımlarımızı da tamamlayarak, 2015 yılı sonu itibariyle hep beraber vardık. Tabii ki OYAK Grubu olarak önünüzde daha nice yüksek hedefler olacak. Sizlerin onlara da erişeceğinize inanıyorum. Bir müddettir ilgililere yaptığım beyanlar ve planlarım doğrultusunda, sizlerle birlikte olan yolculuğumu artık bu aşamada noktalama zamanımın geldiğine inanıyorum. Bugün itibariyle, çok sevdiğim, uzun yıllarımı verdiğim, mensubu olmakla iftihar ettiğim OYAK'tan ayrılıyorum."

HUZURLU AYRILIYORUM

Konuşmasında tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ulusoy, "Bu uzun yolculukta önümüzü açan, kurumumuza, bana güvenen ve destek olan üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllar içinde beraber çalıştığım Genel Kurulların, Yönetim Kurullarının, Denetim Kurullarının değerli üyelerine, Grup olarak birlikte iş yaptığımız, hayatlarına dokunduğumuz tüm paydaşlarımıza ve siz çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum, varsa hakkımı da helal ediyorum. Sizlerle iftihar ediyor, bundan sonraki yaşamınızda ailelerinizle birlikte sağlık, afiyet, huzur ve başarılarınızın devamını diliyorum. Görev alacak yeni Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdür arkadaşıma birlik ve beraberlik içinde destek vererek OYAK'ı daha iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyorum. Görevimi yerine getirmiş olduğum inancı içinde, huzurlu bir kalple sizlere elveda diyorum. Aklım ve gönlüm sizlerle olacak."

ŞİRKETLERİN SAYISI 87 OLDU

OYAK'ın mali tabloları hakkında da bilgi veren Coşkun Ulusoy, şöyle devam etti: "2015 yılında elde ettiğimiz toplam kazancımız ile, geçen yıllarda da olduğu gibi, Türkiye'nin en önde gelen Grubu olduk. Yatırım yaptığımız şirketlerin sayısı yıllar içinde 87'ye ulaştı. Grup olarak Türkiye'de vergi rekortmenleri olan, sektörlerinde önde gelen şirketlere yatırımlar yaptık, istihdam yarattık, ihracatta önlerde olduk. Ülkemizde Hazine ve bankacılık sektörü dışında ilk adımı atan Grup olarak uluslararası firmalardan güzel reytingler aldık ve en üst dereceleri yakaladık. 20 ülkede, 12 farklı fonksiyonel para birimi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bütün bu güzel neticeleri beraber gerçekleştirdik."

MİT MÜSTEŞARI OLMAK İSTİYORDU

Erdemir'in özelleştirilmesi sırasında yabancı sermayeye karşı kampanya başlatan fakat Oyakbank'ı Hollandalı ING Bank'a satan Oyak Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'un, MİT müsteşarı olabilmek için bazı paşalar nezdinde kulis yürüttüğü bir dönem idda edildi. Aydın Ayaydın, emekli bir generalle Ulusoy arasında geçen ilginç bir diyaloğu Sabah gazetesindeki köşesine taşıdı. Ulusoy'un MİT Müsteşarı olma hayaliyle yaşadığını belirten emekli general Ayaydın'a şunları anlattı: "Biz görevdeyken hergün gelir 'kendisinden nasıl iyi bir MİT Müsteşarı olur' diye dil dökerdi." Aynı emekli paşa, Ulusoy'un Oyak Genel Müdürü olduktan sonra ordudan intikam alırcasına Oyak'a ait tüm iştirakleri de satmaya başladığını söyledi. Ulusoy, adı ihale yolsuzluklarına karışan Alaattin Çakıcı'yla beraber hareket etmekle suçlanan MİT Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun da üvey kardeşi. ING Bank'ın ise PKK'nın sık kullandığı İtalyan VS-50 mayınlarını üreten Valsella firmasına ortak olduğu belirtiliyor.