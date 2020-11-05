Coşkun Göğen'in acısı hala taze
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Coşkun Göğen'in acısı hala taze

05.11.2020 02:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 02:51
Coşkun Göğen'in acısı hala taze

Yeşilçam'ın kötü karakteri Coşkun Göğen kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı.

Yeşilçam'ın kötü karakteri Coşkun Göğen kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen eski Türk halk müziği sanatçısı İsmail Uyanık ve ortaklarından Şahin Saydereli'nin sahibi olduğu İON Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki Ölüm Tuzağı isimli filmin çekimleri için Samsun'a geldi.

"Ben işimi yapıyorum"

Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki Göğen, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Evlat acısı, Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

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