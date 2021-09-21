Coşkun Çetin bilişim sektörünün gelişmesi için kolları sıvadı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Coşkun Çetin bilişim sektörünün gelişmesi için kolları sıvadı!

Bültenler - Haberler | Güncel
Coşkun Çetin bilişim sektörünün gelişmesi için kolları sıvadı!

Bilişim sektörünün ilerletilmesinde bir umut kaynağı olan ünlü R10 firmasının sahibi Coşkun Çetin hem kendi bünyesi altında çalışan kişilere hem de dışardan kendisini takip eden kişilere büyük bir örnek oldu.

Bilişim sektörünün daha da ileriye gidebilmesi adına verdiği konferanslarla da birçok konuda kişilere destek sağladı.

Coşkun Çetin'in sağladığı destekler hem bünyesi altında iş sahibi olan kişiler hem de beraber çalıştığı müşterilerine karşı saymakla bitmemektedir.

Bünyesinde bulundurduğu alanında uzman kişilerin de fikirlerine önem veren açık görüşlü bir birey olan Coşkun Çetin, kişilerin tavsiyelerini kulak ardı etmeyerek dinlediği gibi, her birinin sorunlarıyla da tek tek ilgilenerek kişilerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaştı.

Coşkun Çetin'in Sektöre Katkıları

Türkiye'de bulunan en büyük ve en kaliteli webmaster platformu unvanını taşımakta olan R10.net şirketinin Coşkun Çetin'in freelancer alanında birçok konuda katkıları bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Bornova'da yaptığı konferans ile bünyesinde bulundurduğu yöneticileri ve üyeleri ile bir araya gelerek her birinin sorunlarını ve şikayetlerini dinlediği gibi önerilerini de dikkate aldı.

Bu sayede hem kişilerin sorunlarının göz ardı edilmeden en dikkatli şekilde çözülebilmesine dair güvence sağlandığı gibi hem de kişilerin akıllarına gelen mantıklı tavsiyeleri de platformun bünyesinde kullanmak amacıyla dikkatli bir şekilde dinlemektedir.

Bu noktada kişiler özgürce kendini ifade edebildiği gibi sorunlarına ya da tavsiyelerine de önem verildiğini hissederek işlerinde çok daha başarılı olmaktadır.

Konferansa Dair

Günümüz şartları dolayısıyla her ne kadar çok daha fazla kişiyle bir araya gelmek istense de, Covid-19 pandemisi olması nedeniyle kişi sayısında kısıtlama yapılarak konferans gerçekleşmiştir. Covid-19 pandemisi dolayısıyla herhangi birinin bir zarar görmemesi amacıyla bu konferans çeşitli önlemler alınarak yapıldı. Bu önlemlerden bir tanesi de konferans salonunda yalnız 100 kişinin olmasıdır.

Konferans salonunda aktif olarak hem başka dallarda çalışan hem de R10 bünyesinde çalışmakta olan tam zamanlı ya da freelancer alanında hizmet veren kişilerin katılımı ile gerçekleşen bu konferansta bilişim sektöründe yer alan bazı meslekler şunlardır;

• Sosyal Medya Uzmanları

• Web Hosting Sektörü

• Metin Yazarları

• Yazılım Uzmanları

• Dijital Pazarlama Uzmanları

• SEO Uzmanları

Bu kişiler bir araya gelerek sektörün çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına çeşitli fikirlerini ortaya sundular

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Meral Akşener Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Coşkun Çetin bilişim sektörünün gelişmesi için kolları sıvadı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:10:26. #1.12#