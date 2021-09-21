Coşkun Çetin bilişim sektörünün gelişmesi için kolları sıvadı!

Bilişim sektörünün daha da ileriye gidebilmesi adına verdiği konferanslarla da birçok konuda kişilere destek sağladı.

Coşkun Çetin'in sağladığı destekler hem bünyesi altında iş sahibi olan kişiler hem de beraber çalıştığı müşterilerine karşı saymakla bitmemektedir.

Bünyesinde bulundurduğu alanında uzman kişilerin de fikirlerine önem veren açık görüşlü bir birey olan Coşkun Çetin, kişilerin tavsiyelerini kulak ardı etmeyerek dinlediği gibi, her birinin sorunlarıyla da tek tek ilgilenerek kişilerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaştı.

Coşkun Çetin'in Sektöre Katkıları

Türkiye'de bulunan en büyük ve en kaliteli webmaster platformu unvanını taşımakta olan R10.net şirketinin Coşkun Çetin'in freelancer alanında birçok konuda katkıları bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Bornova'da yaptığı konferans ile bünyesinde bulundurduğu yöneticileri ve üyeleri ile bir araya gelerek her birinin sorunlarını ve şikayetlerini dinlediği gibi önerilerini de dikkate aldı.

Bu sayede hem kişilerin sorunlarının göz ardı edilmeden en dikkatli şekilde çözülebilmesine dair güvence sağlandığı gibi hem de kişilerin akıllarına gelen mantıklı tavsiyeleri de platformun bünyesinde kullanmak amacıyla dikkatli bir şekilde dinlemektedir.

Bu noktada kişiler özgürce kendini ifade edebildiği gibi sorunlarına ya da tavsiyelerine de önem verildiğini hissederek işlerinde çok daha başarılı olmaktadır.

Konferansa Dair

Günümüz şartları dolayısıyla her ne kadar çok daha fazla kişiyle bir araya gelmek istense de, Covid-19 pandemisi olması nedeniyle kişi sayısında kısıtlama yapılarak konferans gerçekleşmiştir. Covid-19 pandemisi dolayısıyla herhangi birinin bir zarar görmemesi amacıyla bu konferans çeşitli önlemler alınarak yapıldı. Bu önlemlerden bir tanesi de konferans salonunda yalnız 100 kişinin olmasıdır.

Konferans salonunda aktif olarak hem başka dallarda çalışan hem de R10 bünyesinde çalışmakta olan tam zamanlı ya da freelancer alanında hizmet veren kişilerin katılımı ile gerçekleşen bu konferansta bilişim sektöründe yer alan bazı meslekler şunlardır;

• Sosyal Medya Uzmanları

• Web Hosting Sektörü

• Metin Yazarları

• Yazılım Uzmanları

• Dijital Pazarlama Uzmanları

• SEO Uzmanları

Bu kişiler bir araya gelerek sektörün çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına çeşitli fikirlerini ortaya sundular

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