Coşkun Aral: "Ateşi aldık, koşuyoruz"

Türk televizyonculuğunun taptaze yaşam alanı habitat TV, yeni yayın dönemini bir lansmanla duyurdu. Gecede konuşan Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, bilginin meşalesini taşımaya devam edeceklerini söyledi.

4 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan habitat TV, ikinci yayın dönemini, 15 Eylül gecesi düzenlenen keyifli bir lansman gecesiyle kutladı. Kanalın yayın partneri Tivibu'nun ve habitat TV'nin yöneticilerinin yanı sıra, programcıların, kamera arkasındaki ekibin ve davetlilerin katıldığı gecede, açılış konuşmasını Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral yaptı.

Kanalı oluşturan emekçilere ve kendilerini bu yolda yalnız bırakmayan tüm destekçilere teşekkür eden Aral, "Biz dünyanın her yerinde, astronomiden gastronomiye varıncaya kadar her alanda içerik sağlayıcıyız. Özgül ağırlığımız her yerde aynı. Karavanıyla yolda gidenle de, gençlerin kulağındaki hip-hop'uyla da, tarihimizdeki değerleri gün yüzüne çıkaranlarımızla da önemliyiz, değerliyiz. Hepimiz, yaşadığı coğrafyayı tanıyan, meraklı, sorgulayıcı insanlarız. Yargılamadan hep uzağız. Bizim için tüm değerler değerlidir. Biliyoruz ki güneş sistemi içindeki tüm mineraller, bizim vücudumuzda da var" dedi.

Bu çok renkliliği kanala da yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Aral, pandemi döneminde bu projeyi hayata geçirdikleri için kendilerine "deli" gözüyle bakıldığını söyleyerek, "Biz bu kanalı dört deli kurduk. Pişman değiliz. Türkiye inanılmaz zenginliklere sahip bir coğrafya. Tarihin ilklerinin üzerindeyiz. Bunları anlatmak bize düşüyor. İçimizde her şey var; ama sadelik içinde, evrensel bir teknikle ve anlatımla. Tivibu ile, Türkiye ile beraber büyümek istiyoruz. Olay salt TV yayıncılığı değil. Biz insanımıza bilgiyi, belgeyi bırakmak isteyen gönüllüleriz. Biraz deliyiz ama savaşıyoruz" dedi.

Kanalın yöneticilerinden Fatih Aslan ise, ustası Ara Güler'in misyonunu, habitat TV ile devam ettirmenin mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Aslan, "21 yıl Ara Güler gibi bir büyük ustanın yanında çalışmak, onun kadrajından bakmak, onun yolundan ilerlemek benim için önemli bir gurur. Ustamı kaybetmenin acısını yaşarken sürekli Coşkun Abi ile bir şeyler yapmak için onu yokluyordum. Bir gün aradı, 'Kanal kuruyoruz, gel,' dedi. Televizyonculuk hem bildiğim hem bilmediğim bir alan. Bildiğim kısmı, Ara Güler'in bana bıraktığı o çok değerli belgeselcilik mirası" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Flapper Swing grubunun sahne aldığı gecede davetliler, Armada Otel'in bir yanı Sultanahmet'e, diğer yanı Boğaz'a bakan tarihi atmosferinde keyifli bir gece yaşadı.

Kaliteli içerik arayışındaki televizyon izleyicilerine, hayata dair tüm tatları, tüm renkleri yalın bir dille sunmayı amaç edinen habitat, yeni yayın döneminde de yüzde 100 yerli, özgün yapımlar ve uluslararası kalitedeki yepyeni içeriklerle televizyon yayıncılığına farklı bir soluk getirmeye devam edecek. Türkiye'nin en yenilikçi TV platformu Türk Telekom Tivibu'nun gücünü arkasına alan habitat, belgesellerden sohbet programlarına, sahne sanatlarından lifestyle içeriklere uzanan geniş yaşam alanıyla, Tivibu 2 ve 100'üncü kanallarla, IPTV, Uydu, Web, Mobil TV ve Smart TV platformlarında yayında. Uydudan şifresiz olarak da erişilebilen habitat, merak eden herkesi, yaşam alanına bekliyor. - İSTANBUL