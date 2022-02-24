Çorum'un Kargı ilçesinde ekilen Taşköprü sarımsağında yüksek verim bekleniyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde ekilen Taşköprü sarımsağından yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor.

Kargı'da hobi amaçlı tarımsal üretim yapan serbest muhasebeci ve mali müşavir Ahmet Saim Turgay Eliyatkın, ilçede tarımsal çeşitliliği geliştirmek amacıyla alternatif ürün ararken, Taşköprü sarımsağını keşfetti.

Eşi Aynur Eliyatkın ile Taşköprü ilçesini ziyaret eden Eliyatkın, sarımsak üreticileriyle görüşerek iklim ve yetişme şartları hakkında bilgi aldı.

Kargı'nın, Taşköprü ile benzer iklim özellikleri gösterdiğini tespit eden Eliyatkın çifti, ilçede deneme üretimi yapmaya karar verdi.

Taşköprü'den Kargı'ya getirdiği sarımsak üreticileriyle 3 dekar araziye yaklaşık 300 kilogram Taşköprü sarımsağı eken Eliyatkın çiftçi, yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.

Ahmet Saim Turgay Eliyatkın, AA muhabirine, tarımda ürün çeşitliliğinin zengin olmasının önemli olduğunu söyledi.

İlçeye alternatif tarımsal ürünler kazandırmak istediğini belirten Eliyatkın, "Aylarca süren gözlemlerim ve istişarelerim sonucunda sarımsak üretiminin ilçemizde olabileceği kanaatine vardım. Taşköprü'de bu işi yapan tanıdıklarımdan iklim ve yetiştirme şartları hakkında bilgi alarak, Taşköprü'de yıllarca bu işle uğraşan kadınlarla ilçemizde bulunan tarlamızda ekim işini tamamladık. İnşallah emeklerimiz karşısında verim alacağız." dedi.