Çorum İl Genel Meclisi'nde Mehmet Bektaş dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum İl Genel Meclisi'nde Mehmet Bektaş dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çorum İl Genel Meclisi'nde Mehmet Bektaş dönemi

Çorum İl Genel Meclisi başkanlık seçimleri yapıldı.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Çorum İl Genel Meclisi başkanlık seçimleri yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda meclis başkanlığı, 2 asil ve 2 yedek katip üyenin seçimi yapıldı. Seçimlerde meclis başkanlığı için mevcut başkan Osman Günay ile Mehmet Bektaş yarıştı.

Gizli oy ile yapılan seçim sonucunda 18 oy alan Mehmet Bektaş İl Genel Meclisinin yeni başkanı seçilirken, diğer aday Osman Günay ise 17 oyda kaldı. 2 oy ise boş çıktı. Mehmet Bektaş'tan boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine ise Ünal Nalçacı seçildi.

Oturuma katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Ağah Karapıçak, Osman Günay'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni başkan Mehmet Bektaş'a da hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

İl Genel Meclisinin yeni başkanı Mehmet Bektaş da seçimin kazananı veya kaybedeninin olmadığını ifade ederek, "Seçimin kazananı veya kaybedeni yok. Bu bir nöbet değişimidir, bayrak yarışıdır. Hizmet konusunda en üst seviyeye ulaşma yönünde yapılan bir değerlendirmedir. Osman Günay başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum İl Genel Meclisi'nde Mehmet Bektaş dönemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:28:04. #1.14#
title