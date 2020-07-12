Çorum halkı Ayasofya camisinin ibadete açılmasını mehterle kutladı
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Çorum halkı Ayasofya camisinin ibadete açılmasını mehterle kutladı

Çorum Belediyesi, İstanbul'un fethinin simgesi olan Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi.

Çorum halkı Ayasofya camisinin ibadete açılmasını mehterle kutladı
12.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:09

Çorum Belediyesi, İstanbul'un fethinin simgesi olan Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğe Çorum halkının ilgisi yoğun oldu.

'Müjdeler Olsun. Zincirler Kırıldı Ayasofya Açıldı' sloganıyla düzenlenen programda Çorum Belediyesi Mehter Takımının gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mini konser de yer aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı program coşkulu geçti.

Programdan önce fetih marşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofyanın ibadete açılmasıyla ilgili konuşması, Asayofa üzerine yazılmış şiirler ve mesajlar Millet Bahçesini dolduran kalabalığa dinlettirildi. Belediye tararafından Millet Bahçesindeki programı izlemeye gelenlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

'Aşgın, tarihe şahitlik ediyoruz'

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Bugün bir tarihe şahitlik ediyoruz. Tüm Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında bir heyecan hakim. İçimiz içimize sığmıyor. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi öyle sıradan bir hadise değil. Adeta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlık nişanesi. Tüm müsteşriklere yeryüzündeki tüm zalimlere bu milletin yeniden doğuşunun, Osmanlının yeniden ihyasının bir nişanesi." dedi.

Kararın, 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ı, İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet Han'ı, Necmettin Erbakan'ı çok mutlu ettiğine inandıklarını ve kabirlerinde çok daha huzurlu olduklarına inandıklarını kaydeden Halil İbrahim Aşgın, "86 yıldır beklediğimiz bu mutlu, huzurlu günü bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzde böyle delikanlı, mert, gaza ruhuyla donanmış, cihangir; tıpkı ecdadı Yavuz gibi, tıpkı Fatih gibi bir liderimiz var. Liderimizle gurur duyuyoruz. En büyük teşekkürü, en büyük şükranı Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Çorum'dan, Milletin Bahçesinden tüm Çorumlular adına haykırıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ve bu amelleriyle Allah O'nu cennetine koysun." şeklinde konuştu.

Bundan sonra kendilerine düşen görevin rengini şehitlerin kanından alan bayrağı en üst noktalara taşımak olduğunu belirten Aşgın, 'Bu millete hizmetkar olarak bayrağımızı en üst noktalarda dalgalandıracağız. İnşallah 2053'ler, 2071'ler bu milletin yeniden ayağa kalkışının, tüm zalimler karşısında mazlumların yanında dik duruşunun nişanesi olacaktır. Gece demeden, gündüz demeden büyük bir aşkla Fatihçe bir coşkuyla, Kanunice bir duruşla, Recep Tayyip Erdoğanca bir dik duruşla mücadelemiz ebediyete kadar devam edecek." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Manşet

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