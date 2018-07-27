Çorum'dan Kısa Kısa

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesince, vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla kurban bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşların kurban bağışlarını toplamak amacıyla Hürriyet Meydanı'nda stant açıldı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Şubesince açılan stantta din görevlileri, Kurban Bayramı arifesine kadar kurban bağışı toplayacak.

İl Müftüsü Ahmet Akın, kurban bağış standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kurban vekalet ücretinin yurt içi 850 lira, yurt dışında da 625 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Kesilen kurbanların yurt içindeki ihtiyaç sahipleri ile Kur'an kursu ve öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacağını belirten Akın, "Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya başta olmak üzere toplam 145 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi hedefliyor. Biz de burada kurduğumuz stantla ilimizdeki vatandaşlarımızın desteklerini tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine Diyanet Vakfı güvencesiyle ulaştıracağız." dedi.

Açtıkları stantta görevlilerin vatandaşları vekaletle kurban kesimi hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Çorum'da Hürriyet Meydanı'nda standımızı açtık. Vatandaşlarımız kurbanlarını standımızın yanı sıra İl Müftülüğümüze veya TDV Çorum Çarşı Şubemize gelerek ya da ilgili banka şubelerinden kendileri de yapabilirler. Ayrıca, vekalet yoluyla kurban kestirecek vatandaşlar, kurban bedellerini yine internet adresimiz olan http://bagis.tdv.org.tr/ adresinden de kendileri yapabileceklerdir."

Müftülükten "Dini Bilgiler Yarışması"

Çorum Müftülüğünce camiler ve Kur'an kurslarında eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.

Kız ve erkek öğrenciler arasında yapılan 2018 Yaz Kur'an Kursları Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim yarışmalarında merkez birincileri belirlendi.

Yarışmalarda kızlarda Kevser Camisi Kız Kur'an Kursu öğrencisi Merve Kara birinci, erkek öğrenciler arasındaysa Beytepe Camisi Yaz Kur'an Kursundan Mehmet Ali Atak birinci oldu.

Yarışmaya katılan bütün öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi tarafından 50 lira teşvik ödülü, ayrıca birincilere 150 lira, ikincilere 100 lira ve üçüncülere de 75 lira para ödülü verildi.