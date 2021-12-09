Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta Y.B'nin (78) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazi Caddesi Vergi Dairesi önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Avcı'ya (83) çarptı.

Ağır yaralanan Avcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Y.B, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title