Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TUTUKLANDIÇorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.11.2019 17:45
Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TUTUKLANDI

Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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