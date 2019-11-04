Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
TUTUKLANDIÇorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
04.11.2019 17:45
TUTUKLANDI
Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA