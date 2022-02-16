Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Çorum'un İskilip ilçesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü, İskilip Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Elmabeli mevkiine balyalar halinde saman ve buğday götürülerek yemleme çaışması yapıldı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren yetkilile, yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

Yemleme çalışmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ve İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi katıldı.

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, İskilip, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title