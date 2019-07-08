Çorum'da Motosiklet Festivali düzenlenecek

Çorum'da Motosiklet Festivali düzenleneceği bildirildi.

Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, 36'ncı Hitit Fuar ve Festivali kapsamında organize edilen Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin farklı bölgelerinden 500 civarında motosikletçinin katılmasını beklediklerini belirtti.

Uzun, 13-14 Temmuz tarihleri arasında Bahabey Çamlığı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda konserler, yarışmalar ve akrobasi gösterileri düzenleneceğini, kamp ateşi eşliğinde konserlerin yanı sıra ip çekme, redline yarışı, en güzel motor yarışı, en güçlü motorcu ve en yavaş gitme gibi yarışmaların düzenleneceğini ayrıca gece boyunca yapılacak çekilişlerle katılımcılara hediyeler dağıtılacağını aktardı.

Festivalin Gazi ve İnönü caddelerinde gerçekleşecek kortej geçişi ile son bulacağını ifade eden Uzun, motosiklet tutkunlarını etkinliğe davet etti.

Kaynak: AA