Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erol Sert'in kullandığı 06 LER 03 plakalı otomobil ile Metin Bozkuş'un kullandığı 19 EA 820 plakalı minibüs, Çorum- Osmancık kara yolu Bayatgediği mevkisinde çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Kadir Can Sert ve Enes Ünal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Otomobil, Osmancık, Minibüs, Çorum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title