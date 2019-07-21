Çorum'da ilk hacı kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk kafile Çorum'dan dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğünce hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek kafile için Akşemseddin Cami önünde tören düzenlendi.

Müftü Muharrem Biçer, yaptığı konuşmada, haccın sabır gerektiren bir ibadet olduğunu belirterek hacı adaylarına olumsuzluklara karşı sabırlı davranmaları tavsiyesinde bulundu.

Hacı adaylarına zamanlarını ibadetle geçirmeleri gerektiğini anımsatan Biçer, "Unutmayınız ki sizler Rahman'ın misafirleri olarak bin kişiden bir kişiye nasip olan bu eşsiz ibadeti yapmaya gidiyorsunuz. Oralarda vaktinizi iyi değerlendirin. Hem kendiniz hem aileniz hem vatanımız hem de ümmet-i Muhammed için bol bol dua edin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, 'Kim, mebrur bir hac yapar ve hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner.' İşte bu yüzdendir ki Arafat'ta bulunacağı günde her hacı, ikinci defa yeniden doğmuş gibi günahsız olacak, yeni doğum gününüz 10 Ağustos 2019 tarihi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından emekli il vaizi Vehbi Köklükaya'nın yaptığı dua ile hacı adayları uğurlandı.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, din görevlileri, hacı adayları ile yakınları katıldı.

Kaynak: AA