Çorum'daki altın kaplamalı tarihi sandığın sırrı çözülemiyor! Topraktan çıkarıp karanlık odada saklamışlar

Çorum'da polis ekipleri tarafından ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık merak konusu oldu. Müze müdürlüğü teknik ekiplerince incelemeye alınan sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

SATMAYA GÖTÜRÜYORDU

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

İşte sandık ve hançer:

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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