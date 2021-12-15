Çorum'daki altın kaplamalı tarihi sandığın sırrı çözülemiyor! Topraktan çıkarıp karanlık odada saklamışlar
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şahsın aracında tarihi sandık ele geçirildi. Şahısların topraktan çıkardıktan sonra herkesten gizlediği sandığın hangi döneme ait olduğu henüz bilinmiyor.
Çorum'da polis ekipleri tarafından ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık merak konusu oldu. Müze müdürlüğü teknik ekiplerince incelemeye alınan sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
İşte sandık ve hançer:
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