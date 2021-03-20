Çorum'da bir sınıf öğretmeni öğrencilerine günlük hayatı nostaljik ders afişleriyle anlatıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, Türkiye'nin çeşitli illerindeki sahaf ve emekli öğretmenlerden aldığı nostaljik ders afişlerini, minik öğrencilerini eğitirken kullanıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, Türkiye'nin çeşitli illerindeki sahaf ve emekli öğretmenlerden aldığı nostaljik ders afişlerini, minik öğrencilerini eğitirken kullanıyor.

Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Mustafa Üstün, eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerine günlük hayatta kullanacakları temel bilgileri en iyi şekilde öğretmek amacıyla nostaljik ders afişleri toplamaya başladı.

İstanbul'daki sahaflar başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki emekli öğretmenlerden bulabildiği afişlerini satın alan Üstün, bunları sınıfında sergiliyor.

Öğretmenin çocukların eğitimi için gösterdiği özveri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da takdirini kazandı.

Bakan Selçuk, 9 Mart'ta nostaljik ders afişlerine ait görseli sosyal medya hesabından paylaşarak "Çorum Sungurlu Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulundan Mustafa Üstün öğretmenim muhteşem bir koleksiyon oluşturmuş. Bir de sergi açmış. Köy tanıma rehberinden mevsimlere, nasıl bir güzellik ve emek... Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

100'e yakın ders afişine ulaştı

Üstün, AA muhabirine, sınıfta zengin içerikli ders ortamı oluşturmaya özen gösterdiğini, bu nedenle nostaljik ders afişlerine ilgi duyduğunu söyledi.

Ders afişlerini toplamak için birçok sahafı gezdiğini belirten Üstün, "Önemli bir kısmını İstanbul Beyoğlu'ndaki sahaflardan elde ettim. 100'e yakın nostaljik ders afişine ulaştım." dedi.

Afişlerde mevsimlerden çiftçiliğe, köy yaşantısından okullardaki davranış kurallarına, hatta günlük hayatta kullanılan aletlerin tanımına kadar pek çok yararlı bilgi yer aldığını anlatan Üstün, "Ders afişleri genellikle dönemin ünlü ressamları tarafından çizilmiş, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıran ve öğrendiklerinin akılda kalmasını sağlayan görseller içeriyor. Görsel ayrıntılarıyla hafızalarda iz bırakan ders afişleri kalıcı öğrenmeye, yaratıcı düşünmeye, hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan materyallerdir. Eğitim öğretimde bu tür ürünlerin kullanılması kavramları somutlaştırır, öğrencilerin dikkatini canlı tutar." ifadelerini kullandı.

Bu tür görsellerin sınıf öğretmenliği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Bulduğum görseller çok etkileyiciydi, ben de alıp sınıfıma astım. Öğrencilerim çok beğendi. Bir öğrencim, 'Bunlara bakmaktan kendimi alamıyorum' dedi. Öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerime sergiledim ve çok güzel geri dönüşler aldım. Sayın Bakanımızın ilgisini çekeceğini düşündüm ve yakın zamanda ilçemizi ziyaretinde afişleri kendisine ulaştırma imkanım oldu. Sayın Bakanımıza ilgisi ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Sosyal medyadaki paylaşımından onur duydum. Öğrencilerim, okulum, ilçem adına gurur verici."

Üstün, daha fazla afişe ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek "Yaklaşık 40 yıldır Hollanda'da yaşayan ve ders afişleri koleksiyonu yapan Ali Yağcı Bey ile tanıştım. Ülkesine duyduğu özlem ve eğitime duyduğu sevgiyle ders afişleri ve eğitim materyalleri biriktirmiş. Bir araya getirdiğimiz ders afişlerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan