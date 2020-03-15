ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi
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Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Çorum, Güncel

ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri incelediULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

15.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:15
ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız? dedi.

ÇORUM'A GEÇTİ

Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı.

ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

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