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Koronavirüs, Akif Manaf, Güncel

Corona virüsüne son!

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile Beyaz TV'de yayınlanan "İyi Ki Varsın" programına katıldı.

06.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:07
Corona virüsüne son!

Manaf, programda içinde bulunduğumuz süreçte Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan Türk halkına Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile Corona virüsünden korunma, virüse karşı dayanıklılığı artırma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik hem teorik hem de evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler verdi.

Programda, "Corona virüsüne karşı evlerimizde neler yapabiliriz?" sorusuna yönelik olarak UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: "Orijinal Yoga Sistemi her gün düzenli uygulandığında, özel nefes teknikleri, duruşlar, biyoenerji ve konsantrasyon teknikleri ile vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor. Vücut kendisi virüs ile savaşabiliyor. Ayrıca vücudun kalkanı olan biyoenerji alanı güçleniyor ve vücut virütik enfeksiyonlara karşı dayanıklı hale geliyor. Orijinal Yoga Sistemi'ndeki bu teknikler vücudun kendisini iyileştirme gücünü ortaya çıkarıyor. Şu anda herkes evinde ve insanların morali bozuk. Her sabah bu teknikleri en az yarım saat uygulayarak, içimizdeki iyileştirme gücünü ortaya çıkarabilir ve Corona virüsünü kısa bir süre içinde yenebiliriz."

UYF Başkanı Manaf, moral düşüklüğünün kişilerin depresyona girmesine neden olduğunu belirtti. Şu an içinde yaşadığımız süreçte, uzun süre evde kalmanın moral düşüklüğüne neden olduğunu, onun yarattığı depresif halden çıkmak için ise enerjiyi yükseltmek gerektiğini söyledi. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin düzenli uygulanmasıyla, vücuttaki enerji merkezlerinin aktive edildiğini, enerjinin yükseldiğini, böylece moral ve motivasyonun arttığını ifade etti.

Corona virüs sürecinde, çocukların evde spor yapabilmeleri için Çocuklar için Yoga videosu hazırlayan Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi, bu videodaki tekniklerin çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapısı üzerinde oldukça pozitif etkileri olduğunu söyledi. Videodaki animasyonlarla zenginleştirilen, omurga esnekliğini geliştirici çalışmalarla, çocukların hem eğlenip hem de spor yapabildiklerini belirtti.

Üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından bağışıklık sistemini güçlendiren tekniklerin gösterildiği programda, UYF Başkanı Akif Manaf, Orijinal Yoga Sistemi'ndeki bu tekniklerle omurga sağlığını güçlendirmenin vücudun genel sağlığına ve bağışıklık sistemine büyük katkıda bulunduğunu, böylece Corona virüsüne karşı korumanın artacağını söyledi. Uygulanan tekniklerin vücuttaki dolaşım hızını artırdığını belirten Manaf, güçlenen bağışıklık sistemi ile her türlü hastalığa karşı dayanıklılığın arttığını ifade etti.Akif Manaf bu teknikleri her yaş grubundan kişinin rahatlıkla uygulayabileceğinin altını çizdi.

Program kapsamında Corona virüsünden korunmak için tüm vatandaşların evlerinde rahatlıkla yapabilecekleri bir nefes tekniği de uygulamalı olarak gösterildi. Manaf: "Bu teknikle karnı hızla içe doğru çekerek, akciğerleri tamamen boşaltıyoruz. Taze oksijenli havayı içimize alıyoruz. Kan dolaşımı hızlanıyor, tüm vücutta ve akciğerlerde bir arınma gerçekleşiyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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