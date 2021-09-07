Corona test sonucu ne zaman çıkar? PCR test sonucu kaç saatte çıkar?

Koronavirüs testi olan PCR testini yaptıran vatandaşlar, test sonucunun ne zaman çıkacağını araştırıyor. Bu kapsamda Corona test sonucu ne zaman çıkar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda belirti gösteren vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşuna giderek Korona (PCR) testi ya da Covid 19 testi yaptırmakta. Peki, Korona test sonucu ne zaman çıkar? Covid test sonucu ne zaman çıkar?

Corona test sonucu ne zaman çıkar? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ülkemizde Delta varyantı ve Delta Plus varyantının görülmesiyle birlikte daha hızlı bulaşıcılık göstermeye başlayan koronavirüs vakalarının artış göstermesi ve okulların da açılması nedeniyle aşı ve PCR testi önerilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda belirti gösteren vatandaşlar Korona testi (PCR) ve Covid 19 testi yaptırmakta. Test yaptıran vatandaşların son dönemde en çok merak ettiği konu ise korona testlerinin ne kadar sürece belli olduğu. Korona test sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CORONA TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.

E-NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEDİR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün "RNA" dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Aslında Türkiye'de birçok merkezde, farklı hastalıkların tanısında gerçek zamanlı polimerize zincir reaksiyonu (PCR)yöntemi kullanabiliyoruz, alt yapı hazır durumda.

Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları ve otoriteler tarafından ne söyleniyorsa uyulmalı, artık aktif bir salgını (pandemi) yaşıyoruz. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gerekli. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım. Evde, hastanede, iş yerinde her yerde önlem almalı, kurallara çok sıkı uymalıyız. Sadece ulusal değil global bir sorumluluğumuzdur.