Corona anketinden çıkan çarpıcı sonuç! En çok bunu özledik Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönem içinde toplumun en fazla özlemini duyduğu şey dışarı çıkıp yürüyebilmek ve arkadaşlarıyla bir araya gelmek.

ENDİŞE ARTARKEN, SOSYALLEŞMEK EN FAZLA ÖZLENEN OLUYOR…

Ipsos araştırma şirketi Mart'ın başında ölçmeye başladığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'nda trendleri okuduğu sorulardan biri olan; "sizin veya ailenizden birinin koronavirüse yakalanmasından ne derece endişe ediyorsunuz"a alınan yanıtlar "endişe düzeyinin" hız kesmeyen artışını gösteriyor. Vatandaşlarda görülen endişe oranı; 13 Mart'ta %79 iken 9-13 Nisan itibariyle %95'e yükselmiş durumda…

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVDE KALMA

Koronavirüs salgını öncesi dönemi düşündüğünüzde, bugün yapmayı en çok özlediğiniz şeyi belirtir misiniz?

DIŞARI ÇIKABİLMEK VE SOSYALLEŞMEK EN FAZLA ÖZLENEN DURUMLAR…

Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik veriler hakkında yaptığı uzman değerlendirmesinde; «Her geçen gün endişe düzeyimiz artıyor ve bugüne geldiğimizde hemen hemen herkes kendisinin veya ailesinden birinin bu virüse yakalanacağından endişeli. Bu endişenin yanı sıra kişisel ekonomilerinin tehlike altında olduğu düşüncesi de kişilerin modunu oldukça negatif etkiliyor. En baskın hissedilen duygulara bakıldığında da bu olumsuz hava çok net hissedilmekte. Toplumun %77'si olumsuz duygular belirtiyorlar. Toplumun %61'i Koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınmış bir şekilde hayata devam edileceği ve her 4 kişiden 3'ü hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşüncesi de bu olumsuz havayı tetikleyen durumlar. Bu yaşanan dönem içinde toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak.» dedi.

Kaynak: Bültenler