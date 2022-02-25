"ÇÖPE ATMA, TAMİR ET" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Kayapınar Belediyesi tarafından başlatılan yeni bir proje ile led ampuller geri dönüştürülüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 2 hafta içerisinde 170 arızalı led ampullerin geri dönüştürülerek, vatandaşların aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Kayapınar Belediyesi tarafından '1'nci sınıf atık getirme' merkezinde kurulan led ampul onarım atölyesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'Çöpe atma, tamir et' projesiyle yanmayan ve arızalanan ampullerini getiren vatandaşlara, onarılarak tekrar geri veriliyor. 2 hafta içinde 170 led ampulün ücretsiz onarıldığını belirten Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 'Bu projemizi yaklaşık olarak iki haftadır başlattık. Diyoruz ki, bozulan ledlerinizi atmayın bize getirin. Biz onları tamir edip sizlere verelim veya ihtiyacınız yoksa ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız' dedi.

'AMACIMIZ AİLE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK'

Kaymakam Koç, amaçlarının hem aile ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Bu ledlerin ortalama fiyatları 20-25 lira civarında. Ama biz onları 1 lira gibi maliyetle tamir edebiliyoruz. Bu ledlerin tamamına yakını yurtdışından geliyor, yada parça halinde gelip Türkiye'de üretiliyor. Büyük bir döviz giderimiz oluyor. Aslında onu da azaltmış olacağız. Büyük bir geri dönüşüm projesi olacak. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Türkiye çapında uygulanacak bir proje olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Kayapınar'dan bu proje çıkar tüm Türkiye'ye yayılır. Böylece tasarruf elde etme imkanına kavuşacağız. Özellikle dövize ihtiyaç duyulduğu bu dönemlerde iyi bir proje olduğuna inanıyorum. Biz bunu ücretsiz yapıyoruz. Tamir ettiğimiz ledleri yine uzun bir süre vatandaşlarımız kullanma imkanına sahip olacaktır.?