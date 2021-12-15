Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu ve oyuncuları!

Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı, izleyiciyle buluştuğu ilk tarihten beri hala en çok izlenen ve neredeyse herkes tarafından sevilen filmlerden biri olmayı başarmıştır. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alan ve anlattığı hikaye ile zamanının Türkiye gerçeğini ortaya seren Çöpçüler Kralı filminin konusu merak ediliyor. Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı hangi tarihte çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimlerdir? Çöpçüler Kralı hakkında merak edilenler haberimizdedir…

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Bugün, 15 Aralık 2021 tarihinde 20.00 da Çöpçüler Kralı (yerli sinema) Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacaktır. Küçükten büyüğe sevilen komedi filmi Çöpçüler Kralı izleyenleri keyifli zaman yaşatacak. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen bu komedi filmi nerede çekildiğine daire izleyicinin merak konusu haline geldi. Çöpçüler Kralı, 1977'li yılların komedi, aşk ve aynı zamanda zamanın sosyal konularını içermektedir. Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekilmiştir. Günümüzde, Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmektedir. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" diyaloğu konusu geçen park ise Cihangir Parkı'nda çekilmiştir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda yer alan Çöpçüler filmi belkide zamanın gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biridir. Her yaş grubuna hitap eden, ailecek gönül rahatlığı ile izlenebilecek Çöpçüler Kralı bugün 15 Aralık 2021 tarihinde saat 20.00 da Show TV ekranlarına yeniden gelecektir. 1977 yapımı olan filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapılmıştır.

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NE?

Zabıta memuru yani Şener Şen, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün (Kemal Sunal) üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer (Ayşen Gruda) ise ev temizliğine gitmektedir.Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisi ile karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır. Fakat Apti'nin parası yoktur. Bir gün şans eseri girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal : Apti Şakrak

Şener Şen : Zabıta Şakir

Ayşen Gruda : Hacer

İhsan Yüce : Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar : Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin : Kapıcı İsmail

İlyas Salman : Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen : Gazino Patronu

İhsan Bilsev :Patronun Adamı

Muadelet Tibet : Hanife Teyze

Salih Sarıkaya : Kahveci

Nezahat Tanyeri : Şakir'in Annesi

Nermin Özses :Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda : Apartman Sakini

Selim Naşit : Bakkal

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