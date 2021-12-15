Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu ve oyuncuları!
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı komedi rüzgarı estiren Çöpçüler Kralı, 15 Aralık 2021'de ekranlarda sevenleriyle buluşacak. Kadrosunda efsane konumuna yükselmiş birçok oyuncu yer alan Çöpçüler Kralı, komedi denilince akla ilk gelen film oluyor. Bunun yanı sıra, zamanını sosyal şartlarını da ekrana başarıyla yansıtıyor. Peki, Çöpçüler Kralı nerede çekildi? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı senaristi ve yönetmeni kimdir? Çöpçüler Kralı oyuncuları!
Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı, izleyiciyle buluştuğu ilk tarihten beri hala en çok izlenen ve neredeyse herkes tarafından sevilen filmlerden biri olmayı başarmıştır. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alan ve anlattığı hikaye ile zamanının Türkiye gerçeğini ortaya seren Çöpçüler Kralı filminin konusu merak ediliyor. Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı hangi tarihte çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimlerdir? Çöpçüler Kralı hakkında merak edilenler haberimizdedir…
Bugün, 15 Aralık 2021 tarihinde 20.00 da Çöpçüler Kralı (yerli sinema) Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacaktır. Küçükten büyüğe sevilen komedi filmi Çöpçüler Kralı izleyenleri keyifli zaman yaşatacak. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen bu komedi filmi nerede çekildiğine daire izleyicinin merak konusu haline geldi. Çöpçüler Kralı, 1977'li yılların komedi, aşk ve aynı zamanda zamanın sosyal konularını içermektedir. Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekilmiştir. Günümüzde, Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmektedir. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" diyaloğu konusu geçen park ise Cihangir Parkı'nda çekilmiştir.
Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda yer alan Çöpçüler filmi belkide zamanın gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biridir. Her yaş grubuna hitap eden, ailecek gönül rahatlığı ile izlenebilecek Çöpçüler Kralı bugün 15 Aralık 2021 tarihinde saat 20.00 da Show TV ekranlarına yeniden gelecektir. 1977 yapımı olan filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapılmıştır.
Zabıta memuru yani Şener Şen, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün (Kemal Sunal) üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer (Ayşen Gruda) ise ev temizliğine gitmektedir.Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisi ile karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır. Fakat Apti'nin parası yoktur. Bir gün şans eseri girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
- Kemal Sunal : Apti Şakrak
- Şener Şen : Zabıta Şakir
- Ayşen Gruda : Hacer
- İhsan Yüce : Hacer'in Babası
- Erdal Özyağcılar : Hacer'in Büyük Abisi
- Türker Tekin : Kapıcı İsmail
- İlyas Salman : Kapıcı Şemsi
- Nejat Gürçen : Gazino Patronu
- İhsan Bilsev :Patronun Adamı
- Muadelet Tibet : Hanife Teyze
- Salih Sarıkaya : Kahveci
- Nezahat Tanyeri : Şakir'in Annesi
- Nermin Özses :Hacer'in Annesi
- Ertuğrul Bilda : Apartman Sakini
- Selim Naşit : Bakkal
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