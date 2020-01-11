: "Çöpçüler Kralı" 35 yıldır hem ilçeyi hem de gönülleri temizliyor - DÜZCE

11.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:08

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve "Çöpçüler kralı" olarak tanınan Osman İlhan, neşeli, sempatik tavırları, yardımsever kişiliği ve renkli hayatıyla ilçede 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

İlçede 35 yıldır 5 belediye başkanı döneminde çalışma fırsatı bulan temizlik işçisi Osman İlhan (57) yaptığı işe bağlılığıyla takdir topluyor.

Çevreden bulduğu atık malzemelerle süslediği bisikleti, hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri, şakacı ve sempatik tavırlarıyla ilçedeki büyük küçük herkesin sempatisini kazanan İlhan, Kemal Sunal tarafından canlandırılan "Çöpçüler kralı" karakterine benzetiliyor.

"Yanlışlardan kaçarım"

Osman İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamayı çok sevdiğini ve yaşarken gülmek istediğini anlattı.

Lakabının "Abi" olduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Dedem, babam bile 'Abi' diye çağırır. Hanım da kızar, 'Bu sizden yaşlı da mı abi diye çağırıyorsunuz?' diye. 'Bu sizin abiniz mi, oğlunuz, torununuz. İsmi yok mu? Osman diye çağırın.' der. Baktı kimlikte Osman. Mecbur Osman diye çağırıyor ama 'Osman abi' diye öyle kaldı. Yanlışlardan kaçarım, doğrularla gezerim. Doğruyu yapmaya çalışırım. Kendimi doğru yaptığımda iyi hissederim. İyi bir insan olarak insanlarla daha iyi olmak istiyorum. İnsanlara kötü olmamaları için onlara moral vermeye çalışıyorum."

"İnsanlara pozitif enerji veriyor"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da İlhan'ın belediyelerinde hizmet alımı karşılığında görev yapan bir personel olduğunu söyledi.

Gölyaka halkının kendisini sevdiğini dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Gölyaka'da insanlara pozitif enerji veren yapıya sahip. Osman İlhan kardeşimiz, şehrimizde bir değerdir aynı zamanda. İnsanlara pozitif enerji veriyor, insanları neşelendiriyor. O yüzden herkes tarafından sempatiyle karşılanan, sevilen bir kardeşimiz. Biz de kendisine belediye bünyesinde hizmet alımı karşılığında istihdam ederek destek oluyoruz. O da sabahtan akşama kadar insanlarla hasbihal içindedir. O yüzden biz kendisini seviyoruz. Biz kendisinden memnunuz, Rabbim de kendisinden memnun olsun. İşini iyi yapar, aksatmaz. Duygu sömürüsü yapmaz, işini aşkla yapar. İnsanlar da zaten onun bu yönünü seviyor. Hem hoş sohbetle birlikte onlara pozitif enerji veriyor."

İlçe esnaflarından Samet Kalyoncu ise İlhan'ın, insanların her türlü problemiyle ilgilenmeye çalıştığını kaydetti.

"Osman abiyi gören herkes yelkenlerini suya indiriyor." diyen Kalyoncu, "Osman abi bambaşka birisi. Karşısındaki insana pozitif enerjisini direkt yansıtabilen, o anda insanlara her şeyini unutturarak yüzünü güldüren bambaşka bir kişiliğe sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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