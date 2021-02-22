Çöp toplama kamyonu TIR'a çarptı, 2 işçi yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çöp kamyonu park halindeki TIR'a arkadan çarptı. 2 temizlik işçisinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Tepe Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Tepe Mezarlık Sokak'tan Muhtar Ali Çevikel Caddesi yönüne giden Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait E.Ü. yönetimindeki 22 RP 550 plakalı çöp kamyonu, park halindeki 22 FU 962 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü E.Ü. kazayı yara almadan atlatırken, temizlik işçileri M.Ö. ve S.Ç. araçta sıkışarak, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan işçiler, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da kaza yerine gelerek, incelemede bulundu.

Park yasağı bulunan sokaktaki TIR'a para cezası kesildi. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı