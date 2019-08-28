Commencis'te üst düzey atama

28.08.2019 16:32

Commencis'in Yazılım Geliştirme Grup Yöneticiliği görevini Murat Özkan üstlendi. Şirkete Temmuz 2019 itibariyle katılan Özkan, yeni rolü çerçevesinde farklı projelerde ürün geliştirme ve ürün yönetimi alanlarında Commencis'e güç katacak. Özkan'ın bu görev dâhilinde aynı zamanda yurt dışı projelerde yer alacak Commencis yazılım mühendisliği ekibinin genişlemesine de katkıda bulunması planlanıyor.

MURAT ÖZKAN KİMDİR?

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve profesyonel iş hayatına SFS Proje ve Takım Müdürü olarak başlayan Murat Özkan, bu görevinin ardından program direktörü olarak Tradesoft'ta çalıştı. 2000 yılında Tradesoft'tan ayrılarak yazılım şirketi Bizitek'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Özkan, 2009 yılına kadar Bizitek'te Kurucu Ortak ve Genel Müdür Yardımcılığı rolünü üstlendi.

2009 yılında Ericsson'un Bizitek'i satın almasının ardından 2019 yılına kadar, Ericsson Türkiye'de sırasıyla CRM Ortadoğu Kuzey Doğu Afrika Bölge Müdürü ve Global Ürün Geliştirme Grubu Yöneticisi olarak görev yaptı. Bu görevlerinde İtalya, Slovenya, Sırbistan, Ürdün, Ukrayna, Kolombiya, Jamaika, Peru, Irak, Filistin, Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası ve Fildişi Sahilleri gibi farklı ülkelerde gerçekleştirilen projelerde geniş bir ekibe liderlik etti. Özkan, Temmuz 2019 tarihinden bu yana kariyerine Commencis'te devam ediyor.

Kaynak: Bültenler