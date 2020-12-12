Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
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Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor

12.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:24

Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor Coğrafi işaret tescilli 'Şuhut Keşkeği' Türkiye çapında büyük ilgi görüyor Afyonkarahisar'ın tescilli tatlarından 'Şuhut Keşkeği' meşhur tadı ile damak çatlatmaya devam ediyor.

Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor

Coğrafi işaret tescilli 'Şuhut Keşkeği' Türkiye çapında büyük ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın tescilli tatlarından 'Şuhut Keşkeği' meşhur tadı ile damak çatlatmaya devam ediyor. Lezzeti ile büyük beğeni toplayan keşkeğe sadece şehir içinden değil şehir dışından da yoğun talep var.

Şuhut ilçesinde yediden yetmişe herkesin sevdiği tescilli yöresel keşkek yemeğine Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirler büyük ilgi gösteriyor. Şuhut'ta faaliyetlerini sürdüren esnaflarında işyerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez tescilli yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş, 11 yıldan bu yana keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlerin beğenisine sunduğunu anlattı.

Şuhut'ta lokantacı esnafı Sabahattin Akkaya, keşkeğin Şuhut'un coğrafi işareti olan tescilli bir lezzeti olduğunu anımsattı. Şuhut'un keşkeğini diğer keşkeklerden ayıran en büyük özelliğinin çömlekte pişirilmesi olduğunu dile getiren Akkaya, "Bundan dolayı damak tadı çok kolay ve sindirimi kolaydır. Şuhut keşkeğinin diğer yörelerde yapılan diğer keşkeklerden ayıran bir özelliği ise diğer yörelerde düğün yemeği olarak kullanılıyor. Bizde öyle değil bizim kullandığımız malzemelerde dananın sırt kısmında bulunan bizim zıpkın dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz. Bu zıpkının içerisinde iliği bol yağı bol olduğu için keşkeğimize ariyeten lezzet veriyor. Tabii keşkeğin yapılış şeklini ustam size aktarırsın" dedi.

Ömer Coşkun isimli vatandaş ise Şanlıurfalı olduğunu ve keşkek lezzeti Afyonkarahisar'da tanıştığını dile getirdi. Coşkun haftada en az iki defa keşkek yemek için oturduğu Afyonkarahisar'dan, Şuhut ilçesine geldiğini sözlerine ekledi.

Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor
Çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği' lezzeti ile damak çatlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

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