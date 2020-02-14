Çölyak ile ilgili neler yapılabileceği istişare edildi

14.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:03

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çölyak hastalığının beslenme başta olmak üzere bireylerin sosyal hayatını olumsuz etkilediğini ve bu rahatsızlıkla mücadele kapsamında yapılabilecek işbirliklerine, imkanlar çerçevesinde destek olmaya çalışacaklarını söyledi.



Kısa süre önce Aksaray Çölyak Derneği yöneticileri Rektör Şahin'i ziyaret ederek, derneğin çalışmalarına dair bilgiler vermiş, ziyaretin sonunda Rektör Şahin, konuyla ilgili olan bilimsel disiplinlerde çalışan akademisyenlerin de katıldığı bir istişare toplantısı düzenleyeceklerini ve neler yapılabileceğini etraflı şekilde konuşacaklarını belirtmişti. Gerekli planlamaların ardından ilgili fikir ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Seda Özer ve Dernek Yöneticileri, Rektör Şahin ve ASÜ heyeti ile bir araya geldi. Dernek yöneticilerini dinleyen Prof. Şahin, "Şehirde ve kampüste çölyaktan mustarip olanları tespit için bir tarama yapmak, kampüste glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan öğrenci ve personel için yemek üretilip üretilemeyeceğini belirlemek ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek ilk etapta yapılabilecek çalışmalar arasında yer alabilir" dedi.



"Benzeri istişare ve fikir toplantıları devam edecek"



Bu konularda ASÜ'nün, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına samimiyetle çalışacağına dikkat çeken Rektör Şahin, "Başta ekmek olmak üzere, glütensiz ürünlere ulaşmak hem çok zor, hem de çok pahalı. Bu ürünlerin Aksaray'da, profesyonel bir biçimde üretilip üretilemeyeceğini ve üreticilerin bu hususta neler düşündüğünü tespit etmemiz gerekiyor. Bunu da spor ve sağlık ihtisaslaşma misyonu veya farklı programlar kapsamında yapmamızın mümkün olup olmadığına da bakmak gerekiyor. Üniversite böyle bir süreçte hukuken üretici konumunda olamaz ama şehirde glütensiz ürünlerin seri, ucuz ve çölyak hastalarının kullanımına uygun standartlarda üretilmesi adına projelendirme çalışmaları yapabilir. Biz, bu hususların tamamını inceleyeceğiz. Süreç içerisinde düzenleyeceğimiz benzeri toplantılarla mesafe alacağımız kanaatindeyiz" dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz, Tıp, Gıda Mühendisliği ve Sağlık Bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerin de katıldığı toplantıda, kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği tartışıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA