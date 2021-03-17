Çolakbayrakdar, Kovid-19 denetiminde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dinamik Denetim Süreci kapsamında kentteki bir alışveriş merkezindeki işletmeleri ziyaret edip, alınan önlemleri denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar'a, Kaymakam İlhan Abay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Kuzucuoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk eşlik etti.

İşletmeleri ziyaret edip, denetimde bulunan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyaran Çolakbayrakdar, "Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile atlatacağız." ifadelerini kullandı.???

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin