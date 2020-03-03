Çöken bina davasında adli kontrol kararının kaldırılması taleplerine ret

03.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:55

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada müşteki olarak dinlenen bir kişi, "Kardeşim, o gün tesadüfen giriş katta bulunan dükkanın camını değiştirirken bina yıkılmış ve altında kalarak vefat etmiştir" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, sanık avukatlarının müvekkilleri hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını taleplerini reddetti.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Uğur Mısırlıoğlu, Suzan Çayır, Arzu Baran ve 12 avukat katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KARDEŞİM DÜKKANIN CAMINI DEĞİŞTİRİRKEN BİNANIN ALTINDA KALDI"

Duruşmada söz alan müşteki Erkan Balta, "Yıkılan binada kardeşim Volkan Balta vefat etti. Kardeşim de yıkılan binada oturmuyordu. Kendisi o gün tesadüfen giriş katta bulunan dükkanın camını değiştirirken bina yıkılmış ve altında kalmıştır. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"BANA BİNADA KOLON KESİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen E.Ö., "Yaklaşık 3 buçuk yıl önce yıkılan apartmanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde işçi olarak çalışmıştım. Bir gün öğle yemeği yerken orada çalışan bir kız çocuğu bana 'abla sana bir şey soracağım, aramızda kalsın. Burada bir kolon kesmişler' dedi. Ben de bunun üzerine 1 hafta etkisinde kaldım. Sonra unuttum, gitti. 2 ay sonra kendi isteğimle oradan ayrıldım. Daha sonra binanın yıkıldığını duydum" diye konuştu.

Duruşmada söz alan sanık Suzan Çayır, "Sanem mimarlık bana aittir. 1990 yıllarında kurdum. Yeşilyurt Apartmanı'na konu projede serbest mimarlık hizmetlerine büro tescil belgesine sahip olan kişi benim. Mimarlar odasından tescil almadan çizim yapamam. Mimarlık projenin çizimi için Hikmet Yeşilyurt ile ben anlaşmıştım. Bu apartmanın projesinin onaylanmasından sonra Hikmet Yeşilyurt ile bir daha görüşmedim" dedi.

"BİNANIN MİMARİ PROJESİNİ ÇİZDİKTEN SONRA SORUMLULUĞUM YOK"

Sürveyan olarak yanında çalışan Arzu Baran'ın sürveyan olarak imza attığı dönemde sigortalı olmadığını, daha sonra 20 gün sigortalı olarak çalıştığını söyleyen Çayır, "Diğer sanık Uğur Mısırlıoğlu ise sigortalı olarak yanımda çalışmıştı. Ben mimari ve tasarımını yapan kişiyim. Binanın yapım aşamasını ben bilmem. Mimari projesini çizip belediyeye verdikten sonra herhangi bir sorumluluğum yoktur. Yapım aşamasında denetime gitmedim. Ruhsatla benim alakam yoktur. Ruhsat binanın yapımıyla alakalıdır" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, müvekkilleri hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının adli kontrol kararının kaldırılması yönündeki taleplerini reddederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartman'ın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA