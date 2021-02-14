Çok Güzel Hareketler Bunlar canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 73. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!

Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar bugün Kanal D'de başlıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar canlı izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölüm canlı izleme linki! Çok Güzel Hareketler Bunlar Kanal D 73. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 14 Şubat Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 74. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 CANLI İZLE!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sami oğlunun 18. yaş gününde ona bir şaka hazırlamıştır. Anne Meryem'in dayanamayıp oğlu Ferdi'ye anlatması üzerine Sami ava giderken avlanır. Mükerrem evlenecektir, nikaha gitmek için damat adayı Osman'ı beklemektedir. Osman Bey'in bir gece önceden ortadan kaybolması herkesi endişelendirir. Evliya bir süredir internetten yazıştığı kız ile buluşacaktır. Fakat kız Türkçe bilmiyordur. Evliya Atakan'dan yardım ister. Kızın yanında bir erkekle gelmesi ve onu erkek kardeşi zannetmeleri üzerine ortalık karışır. Beyaz yakalılar çalışanlarına nasıl davranmaları gerektiği ve onları motive etmek için Kurumsal İletişim eğitimine giderler. Eğitim merkezinde yaşananlar eğitimi veren Süreyya Hanım'ı çileden çıkarır.

Gülten Teyze evinde tek yaşamaktadır. Artık çoğu şeyi unutmaya başlamıştır. En son evinde yangın çıkması üzerine kapıcı çocuklarına haber vermiştir. Kapıcı artık annelerinin yalnız kalmaması gerektiğini söylese de çocuklarından hiçbiri annelerini yanına almak istemez. En küçük oğlu gelir ve annesini yanına almak ister. Anne tüm altınlarını küçük oğluna vermeye kalkınca ortalık karışır. Gürhan emekli memurdur. Kızını istemeye geleceklerdir. Gürhan'ın kızını istemeye geldiklerinde gelenlere devlet dairesine gelmiş gibi davranması kız istemeye gelen aileyi şaşırtır. Yasin erkekler tuvaletinin pis olmasından dolayı kızlar tuvaletine girer. O sırada kadınların tuvalete gelip kapıyı açmak için uğraşmaları Yasin'e zor zor anlar yaşatır…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 74. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 14 Şubat 2021 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun