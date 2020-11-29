Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

29.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:56
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de yayınlanan yedi skeçten oluşan 62. Bölümü ile izleyicilere yine eğlenceli anlar yaşatıyor!

Skeç yazmaktan kafası karışan Atakan'ın zor ve bir kadar da komik anları "Yazan Sarmalı" skeciyle karşınıza geliyor. Telefon tutkunu çocukların geçmişe yolculuğu, "Geçmiş Olsun" skeciyle ekrana geldi. Efsane diziler olan Dallas ve Aşk-ı Memnu'ya da gönderme yapan skeç izleyenleri çok güldürdü. Real Madrid oyuncusu Rıza'nın mahallesini ziyareti sırasında yaşananlar "Bu Gurur Hepimizin" skeciyle karşınızda! "Aklını Alırım" skecinde, karşısındakinin aklını okuyan çocuğun şok anlarını izleyeceksiniz.

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"Çaylak Holmes" ise kayıp kolyenin peşine düşen dedektiflerin başına gelenler herkesi güldürdü. Darlıkta bir dünya markası olmuş adamların kız isteme merasimi "Dardan Adamlar 4" skeciyle karşınızda! Kızlar yurdundaki kayıp eşyaların gizemi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2'de.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 64. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 29 Kasım 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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