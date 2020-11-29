Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...
Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı çıktı mı?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de yayınlanan yedi skeçten oluşan 62. Bölümü ile izleyicilere yine eğlenceli anlar yaşatıyor!
Skeç yazmaktan kafası karışan Atakan'ın zor ve bir kadar da komik anları "Yazan Sarmalı" skeciyle karşınıza geliyor. Telefon tutkunu çocukların geçmişe yolculuğu, "Geçmiş Olsun" skeciyle ekrana geldi. Efsane diziler olan Dallas ve Aşk-ı Memnu'ya da gönderme yapan skeç izleyenleri çok güldürdü. Real Madrid oyuncusu Rıza'nın mahallesini ziyareti sırasında yaşananlar "Bu Gurur Hepimizin" skeciyle karşınızda! "Aklını Alırım" skecinde, karşısındakinin aklını okuyan çocuğun şok anlarını izleyeceksiniz.
"Çaylak Holmes" ise kayıp kolyenin peşine düşen dedektiflerin başına gelenler herkesi güldürdü. Darlıkta bir dünya markası olmuş adamların kız isteme merasimi "Dardan Adamlar 4" skeciyle karşınızda! Kızlar yurdundaki kayıp eşyaların gizemi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2'de.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 64. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ÇGHB 2 yeni bölümü 29 Kasım 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun