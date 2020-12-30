Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel bölümünde konuklardan özel röportajlar!
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Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel bölümünde konuklardan özel röportajlar!

30.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:53
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel bölümünde konuklardan özel röportajlar!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2", 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2", 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Eser Yenenler'in sunduğu bu özel bölümde, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Emircan İğrek şarkılarıyla, Anadolu Ateşi ise danslarıyla geceye renk katacak. Ayrıca ekibe, Çok Güzel Hareketler 1 oyuncuları da eşlik edecek. Yılmaz Erdoğan, genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda BKM Oratoryosu'nu yönettiği bölümle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Kanal D'de Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi canlı yayında gerçekleşecek.

Ünlü isimlerin oyuncularla yer alacağı bazı skeçler ise şunlar:

ÇGH-X: Yarışma programının sürpriz konuğu Kibariye olacaktır.

Dilli Bebek 10: Bebekler, eve gelen Hülya Avşar'a hayran kalacaktır.

Erkek Yurdu 7: Hande Subaşı, bir anda yurda gelir ve ortam karışır.

Hayali Bile Güzeldi: İkramiye çıkmayan aileyi neşelendirmek Emircan İğrek'e düşer.

Kız Ruleti Yılbaşı: Yılbaşında gittikleri mekanda Koray Avcı sahnededir.

'Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel' bölümü, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında.

Kaynak: Hürriyet

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