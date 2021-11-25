Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti - Haberler Magazin
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Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti

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Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti

Ekranların fenomen programı Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yer alan Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, bir süredir aşk yaşıyordu.

İLİŞKİLERİ 1 YIL SÜRDÜ

Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı.

Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği öne sürüldü.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti

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