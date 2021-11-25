Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları ayrıldı! Aşkları bitti

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, bir süredir aşk yaşıyordu.

İLİŞKİLERİ 1 YIL SÜRDÜ

Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı.

Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği öne sürüldü.