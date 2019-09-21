Coğrafi işaretli ürünler zirvesinde ehram rüzgarı

21.09.2019 11:23

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Ankara'da yoğun ilgi gördü. Fuara Erzurum ehramı ile katılan Aziziye Belediyesi ziyaretçilerden tam puan aldı.



Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış töreni ile başladı. Yurtdışından yoğun katılımın olduğu zirvede Erzurum'u ehramın tescilini alan Aziziye Belediyesi temsil ediyor.



2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara Ticaret Odası Congresium'da başladı. 19-21 Eylül tarihleri arasında devam edecek zirvede, Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvator ve Tanzanya'nın Büyükelçilikleri ile bazı ilerin valilik, belediye ve sivil toplum örgütleri stant açtı. Yerli ve yabancı alım heyetleri, stantlarda ürünlerini göstererek üreticilerle diyalog kuracak. Zirve boyunca yaklaşık 250 iş görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Bulgaristan, Malezya başta olmak üzere yabancı ülke temsilcileri de zirve ve fuarı ziyaret edecek.



Zirve'de Erzurum'u geleneksel kıyafetimiz ehramın tescilini alan Aziziye Belediyesi temsil ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan standa gelen misafirlere bizzat bilgi veriyor ve ehramın tarihçesini anlatıyor. Belediyenin açtığı standa, yöresel kıyafetimiz ehram, modern tasarımlar ile uluslararası camiaya tanıtılıyor.



Bu yılki teması 'Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanılarak kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aziziye Belediyesi'nin standını ziyaret ederek Başkan Muhammed Cevdet Orhan ve Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Saltuklu'dan sergilenen ürünler ile alakalı bilgi aldı. Ehramdan yapılan modern tasarımları çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan, Başkan Orhan'a ürün yelpazesinin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.



Erdoğan'a ehramdan yapılmış şal hediye eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurum'un yöresel dokuması olan ehram, belediyemizin girişimleri ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Artık Erzurum'da üretilen ehram ürünleri Türkiye'nin her yerinde coğrafi işaret amblemi ile tüketiciye sunuluyor. Ehramı ülke çapına hatta uluslararası tanıtımını yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda zirveye çok önem veriyoruz. Burada 3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere ehramın modern tasarımlarını tanıtma fırsatı bulacağız. Aziziye Belediyesi olarak açtığımız stant büyük ilgi gördü, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.



Bu arada Erzurum standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı katılımcıların yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, standı gezerek ehram tasarımlarını inceledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA