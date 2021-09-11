Coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinde hasat mesaisi - Haberler
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Coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinde hasat mesaisi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinde hasat mesaisi

Aroması, dolgun yapısı, yağ oranı gibi özellikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş'ın tescilli "Çağlayancerit cevizi"nin hasadına başlandı.

Aroması, dolgun yapısı, yağ oranı gibi özellikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş'ın tescilli "Çağlayancerit cevizi"nin hasadına başlandı.

Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, el yordamı veya ceviz kavlatma makinelerinde yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Üreticiler tarafından evlerin damları veya düz alanlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından hazır hale getiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Barak, AA muhabirine, cevizin Çağlayancerit'in en büyük geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Geçen yıl 8 bin ton ürün aldıklarını belirten Barak, "İlçemizde resmi kayıtlara baktığımız zaman 18 bin dekar ceviz bahçesi kayıtlı. Çağlayancerit'te kayıtlı veya kayıtsız 30 bin dekar alanda çiftçilerimiz ceviz yetiştiriciliği yapıyor. Bu seneki hasadımız geçen yıla göre iyi. Yaklaşık 8 bin 500 ton rekolte beklentimiz var." dedi.

Barak, cevizin kilogramının 45 lira civarında satıldığını söyledi.

Üretici Ömer Berker ise 20 yıldır ceviz işinde olduğunu anlattı.

Önceden ilçedeki nüfusun önemli bölümünün yaz aylarında tarım işçiliği için Adana'ya göç ettiğini belirten Berker, "20 yıl önce Çağlayancerit'in 4'te 3'ü Çukurova'ya pamuğa giderdi. Ama şimdilerde kendi işlerine dönerek kendi üretimini yapıyor. Herkes rekolteden ve gelirden memnun." diye konuştu.

Ceviz üreticisi Ahmet Güneş de hasadın bereketli geçtiğini, bu yılki verimin iyi olduğunu kaydetti.

Üreticilerden Mevlüt Kurt, cevizin coğrafi işaret tescili olmasıyla ilçede üretime ilginin arttığını ve arazilere ceviz fidanı dikildiğini ifade etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinde hasat mesaisi - Haberler
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