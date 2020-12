"Çocuktan vazgeç yoksa çocuk açlıktan ölür"

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul'da Halil Y. ile birliktelik yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan Zübeyde Kocaman'ın bir kızı dünyaya geldi. Çocuğun doğumundan itibaren baba Halil Y. ile görüşmeyi sürdüren Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Y'yi kızı Ş.K ile buluşması için İngiltere'ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Y'nın ısrarı üzerine Zübeyde K. kızıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi.

JANDARMAYI GÖRÜNCE KÜÇÜK KIZI KAÇIRDILAR

İddialara göre Halil Y. ve akrabaları küçük kızı havaalanından kaçırırken, Kocaman'ı da tehdit etti. Çocuğun kimlik ve pasaportları da anne Zübeyde Kocaman'dan zorla alındı. Çaresiz kalan genç kadın İngiltere'ye geri döndü ancak, velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. İngiltere ve Türkiye'de ayrı ayrı davalar açıldı. Her iki ülkede de mahkemeler çocuğun velayetini anne Kocaman'a verdi. Mahkeme kararını uygulamak için geçtiğimiz Ekim ayında küçük kızın alıkonulduğu Şanlıurfa'daki köye giden jandarma ekipleri, Halil Y'nin akrabalarının direnciyle karşılaştı. Küçük kız köyde bulunan bir kişi tarafından kucakta kaçırılarak bindirildiği bir araçla uzaklaştı.

"VAZGEÇ YOKSA ÇOCUĞUN AÇLIKTAN ÖLÜR"

Haberlerin yayınlanmasının ardından İngiltere Londra'da bulunan Zübeyde Kocaman, gözyaşları içinde, "Haberlerin TV'lerde yayınlanmasının ardından gizli numaradan bir kişi aradı. Çocuğun yerinin sürekli değiştirdiğini söyledi. Arkadan kızımın sesi geliyordu. Çocuk açlıktan ağlıyordu. Baygın gibi geliyordu sesi. Çocuktan vazgeçersen yemek veririz yoksa açlıktan ölür. Gizli numaradan arayan kişi sanki Halil'in sesine benziyordu. Çocuk ağlıyordu. Sesi geliyordu. Çok korkuyorum. Endişeliyim. Dün akşam irtibata geçtiler. Haberler çıktıktan sonra. Bu çocuktan vazgeç yoksa çocuk açlıktan ölür dediler. Kalbim şu an duracak gibi. Gece hiç uyumadım. Kendimi kötü hissediyorum. Tek derdim çocuğumun bulunması" dedi.

"SENİ DE KENDİMİ DE ÇOCUĞU DA ÖLDÜRÜRÜM' DİYOR"

"Bütün annelere sesleniyorum" diyen Kocaman, "Sesime ses verin. O bir kız çocuğu dayanamıyorum. Bir anne olarak kalbim duruyor. Çocuğumun nasıl yaşadığını hissedebiliyorum buradan. Rüyamda çocuk kucağımda ağlıyor olarak görüyorum bir uyanıyorum yok. Anne beni kurtar diyor. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Çocuğumu ne olur bulun. O bir çocuk suçu günahı yok. Eziyet çektiriyorlar acı çektiriyorlar. Sen vazgeçmezsen çocuğu aç bırakır öldürürüz diyorlar. Halil, çocuğu da seni de kendimi öldürürüm diye mesaj atıyor. 4 yıldır her sabah aynı şeyleri söylüyor. Ben vazgeçmedim. Bana eziyet ediyor kızına eziyet ediyor ailesine eziyet ediyor. İstiyor ki peşinden gidelim. Benim peşimden geleceksin diyor. Türkiye büyük bir devlettir. Ben güveniyorum. Çocuğu bulacaklar diye düşünüyorum. Bir an önce bulunsun. Çok korkuyor çocuğum. Ne olur kurtarın. Dayanamıyorum. Anneyim sonuçta. Çocuğundan bir anne asla vazgeçemez. Çocuk da vazgeçemez. Halil'in yüzünden annemi göremedim. Vefat etti mezarına bile gidemedim" diye konuştu.

TEHDİT MESAJI ATTI

Zübeyde Kocaman haberlerin yayınlandığı önceki akşam Halil Y'den gelen mesajı da paylaştı. Mesajda, "Sen böyle o...... çıktın. Dediğimi yapmıyorsun. İcraya başvurmuşsun. Yarın mahkemede seni terörist olduğunu söylerim. Eğer bir gün icra kapıma gelirse bak cidden söylüyorum 'hem çocuğu öldürürüm hem de kendimi öldürürüm' ki bir daha senin kahrını çekmeyeyim. Yeter. Bunu istiyorsun sen. Yemin ederim yaparım" yazdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR